Los Pumas tuvieron un mal día, quedaron eliminados y lucharán por el quinto lugar del Seven de Dubai

El conjunto nacional perdió ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7), pero cerró con una victoria ante Sudáfrica (19-14) que le permitió quedar tercero y tener derecho a competir por el quinto puesto.

Hoy 14:50

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, cerraron una jornada irregular en Dubái y finalizaron terceros en su grupo. Tras las derrotas ante Fiji (26-19) y Francia (59-7), el seleccionado argentino venció a Sudáfrica por 19-14 y enfrentará a España por el quinto puesto desde las 04:32 del domingo.

El debut fue frente a los Flying Fijians, en un partido donde la Albiceleste tomó ventaja de 12-0 gracias a los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos dieron vuelta la historia y se fueron al descanso arriba por 19-12. En el cierre, con un jugador menos, Fiji recuperó la pelota en la última acción y selló el 26-19 pese a los intentos de Sebastián Dubuc y compañía.

El segundo duelo fue completamente diferente. Francia dominó de principio a fin y se impuso por un contundente 59-7. El único try argentino lo apoyó Santiago Vera Field, aunque los europeos ya ganaban 26-7 al entretiempo y luego se florearon con cinco tries consecutivos.

Para avanzar de ronda, Argentina necesitaba un verdadero milagro: golear a Sudáfrica y que Francia venciera por amplio margen a Fiji. Los galos cumplieron con su parte al ganar 24-19, pero no alcanzó para sostener la ilusión. De todas maneras, el equipo de Santiago Gómez Cora cerró la fase de grupos con una buena producción y derrotó 19-14 a Sudáfrica, lo que le permitió terminar tercero.

Con este panorama, los Pumas 7’s buscarán cerrar el torneo con una victoria cuando enfrenten a España por el quinto lugar en la madrugada del domingo.