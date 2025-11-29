Santiago del Estero arde con 46° de sensación térmica y es la ciudad más caliente del país

La Madre de Ciudades encabezó el ranking nacional de temperaturas en una jornada sofocante. El SMN advierte por tormentas y ráfagas intensas para gran parte del territorio santiagueño.

Hoy 16:33

Durante la siesta de este sábado, Santiago del Estero soportó una máxima cercana a los 39°C, pero la sensación térmica trepó hasta los 46.3°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Con estos valores extremos, la provincia se ubicó nuevamente al tope del ranking de ciudades más calientes del país.

A pesar del calor sofocante, el SMN anticipó que podrían registrarse lluvias en el transcurso de la jornada, especialmente hacia la tarde y la noche.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial, con la posibilidad de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.