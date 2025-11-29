Sin sorpresas y con Zeballos, Úbeda confirmó la convocatoria para recibir a Argentinos Juniors

Boca mantiene la base que venció a Talleres y busca meterse en semifinales del Clausura ante un Bicho que no perdió en todo el año frente a los de Úbeda.

Hoy 16:51

Boca Juniors ya tiene a sus 24 convocados para enfrentar este domingo a Argentinos Juniors, desde las 18.30 en la Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Úbeda no quiso tocar nada y citó a los mismos futbolistas que vienen de ganarle 2-0 a Talleres, en un duelo donde brilló el uruguayo Miguel Merentiel con un doblete.

Durante la semana, el DT pudo entrenar con todo el plantel a disposición, una rareza en este tramo del año. El atacante Alan Velasco, ya recuperado de una distensión en la rodilla derecha, trabajó a la par del grupo, aunque finalmente no integra la nómina. En cambio, sí permanecen entre los convocados Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, quienes volvieron justo para la victoria ante Talleres: el juvenil fue titular, mientras que el ex Atlético Mineiro ingresó en el cierre.

El choque llega con un dato que preocupa en el mundo azul y oro: en 2025, Boca no pudo vencer a Argentinos. Empataron 0-0 en la Bombonera y repitieron el resultado en La Paternal por el Clausura. Además, el Bicho, subcampeón de la Copa Argentina, sumó 57 puntos en el año y terminó como el tercer mejor equipo, apenas cinco por debajo del Xeneize.

De no mediar sorpresas, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Una fórmula repetida que Úbeda espera que vuelva a darle resultado.