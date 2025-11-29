“Cometí muchos errores”: Lourdes Fernández contó cómo sigue su recuperación

La cantante de Bandana, que atraviesa una etapa sensible a nivel personal, afirmó estar acompañada por su entorno y agradeció el cariño del público.

Hoy 19:01

Este viernes, Lourdes Fernández, una de las figuras de Bandana, fue sometida a una histerectomía completa en el Sanatorio Finochietto. La intervención, que implicó la extracción del útero y los ovarios debido a miomas, se realizó con éxito. Así las cosas, este sábado, la cantante contó cómo sigue su recuperación a través de un llamativo video.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Y lo prometido es deuda, antes de entrar al quirófano, voy a hacer el challenge, que es bastante inoportuno. Me queda poco engranaje, así que no sean malos, no juzguen”, comenzó diciendo a cámara la artista, parada sobre un trapo de piso, mientras lucía pantuflas blancas, camisolín y una cofia en su cabeza e interpretaba el tema de Valeria Gastaldi.

En la descripción del video, Lourdes se refirió a su salud tras la intervención: “El nuevo temazo de Valeria Gastaldi viene con un súper challenge, sepan contemplar mi estado. Lo di todo amiga. De paso quiero contarles que la recuperación va súper bien y agradezco enormemente sus mensajes de amor y su compañía”.

Al final de la descripción, Fernández volvió a referirse al apoyo de sus fans: “De hecho me quedo corta, no alcanza la palabra gracias para reparar en la contención y el apoyo de ustedes. Mis compas, mi entorno, mi familia y mis colegas del medio. Voy creciendo como puedo, no te enseñan a vivir y cometí muchos errores pero también voy aprendiendo y sin su ayuda no hubiese podido. Los amo. Amor para todos y felices fiestas”.

La cirugía que mencionó Lourdes, programada desde hace semanas, marcó el cierre de un periodo de desgaste físico y emocional para la artista. Durante los meses previos, Fernández atravesó estudios y controles médicos, al tiempo que participaba en el regreso de Bandana a los escenarios. Su ausencia en el programa LAM (América TV), donde tenía prevista una entrevista, generó especulaciones que ella misma desmintió a través de un video íntimo. En esa grabación, explicó su situación de salud y agradeció el apoyo recibido, dejando en claro que la decisión de operarse respondía a la imposibilidad de continuar con su rutina laboral habitual debido a los miomas, pese a que estos eran benignos. “Me banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas”, expresó entonces, visiblemente conmovida.

En las horas previas a la intervención, Fernández mantuvo su característico humor. Compartió en redes sociales un mensaje en tono de broma, donde dejó instrucciones sobre cómo quería ser despedida “si algo salía mal”: “No me pongan ese trajecito blanco… rosas negras, unas calas, mi remera del 23, y la Marcha Imperial sonando sin parar”, dijo mientras se dirigía al sanatorio. Además, mostró que escuchaba “Heart Of Glass” en la versión de Miley Cyrus para calmar la ansiedad antes de la operación.

Tras el anuncio de la cirugía, la artista dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeras de Bandana —Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha—, así como a Gustavo Yankelevich, Ángel De Brito y el equipo de LAM, quienes se mantuvieron atentos a su evolución. El entorno de Fernández reforzó el mensaje de tranquilidad poco después de la intervención, informando a través de redes sociales que “Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada. Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo”, acompañando el comunicado con un emoji de corazón anaranjado.

La noticia de la exitosa operación generó una ola de mensajes de aliento en redes sociales, donde seguidores y fanáticos celebraron la buena evolución de la cantante y manifestaron su deseo de verla pronto de regreso. Fernández ya había anticipado que esta pausa sería temporal y que su intención es retomar la actividad artística cuando su salud lo permita.

En el plano personal, la artista atraviesa además un contexto judicial delicado. Semanas atrás, su expareja, Leandro Esteban García Gómez, fue detenido y procesado por delitos vinculados a la violencia de género. La Justicia determinó que existió un patrón sistemático de agresiones, manipulación y aislamiento hacia Fernández, por lo que García Gómez permanece en prisión, acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas.

Mientras avanza su recuperación, Fernández mantiene el optimismo y la cercanía con sus seguidores, quienes aguardan expectantes su regreso a los escenarios y la reanudación de sus proyectos musicales.