Obras Públicas de la Municipalidad realizó la limpieza del desagüe pluvial de avenida Alsina

Operarios trabajaron este sábado entre Vélez Sarfield y Nueva Costanera.

Hoy 22:59

Personal de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital concretó la limpieza del desagüe de avenida Alsina entre Vélez Sarfield y Nueva Costanera Luis "Chacho" Lescano durante la jornada el sábado.

Los trabajos forman parte del mantenimiento de los colectores pluviales que se vienen realizando en diferentes sectores de la ciudad.

En esta oportunidad las tareas abarcaron más de 600 metros lineales, que se suman a otros 1800 metros sobre nueva costanera a la altura del barrio La Católica, en la misma zona.

Los operarios trabajaron con maquinarias como retroexcavadoras, palas mecánicas y camiones de caja abierta para retirar los materiales y la vegetación que se encontraban dentro del canal.