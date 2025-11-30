Aguerre habló tras la eliminación: “Fue un año destacado a pesar de que traten de mostrarnos como el malo de la película”

El arquero de Central Córdoba analizó la caída ante Estudiantes por los cuartos del Torneo Clausura y dejó fuertes frases sobre el trato que recibió el equipo durante el año.

Hoy 00:31

Tras la derrota ante Estudiantes de La Plata, que significó la eliminación en los cuartos de final del Torneo Clausura, el arquero Alan Aguerre fue sincero al momento de analizar lo ocurrido. El guardavallas remarcó que fue un partido extremadamente parejo y que la mínima diferencia terminó definiéndolo todo.

Aguerre explicó: “Un partido parejo, el que hacía el gol ganaba, no hubo uno mejor, hicieron el gol y nos ganaron”. El arquero también apuntó que el Pincha planteó el encuentro esperando su oportunidad: “Sabíamos que iban a venir a esperar, hicieron el gol de contragolpe y clasificaron”.

El guardameta aprovechó para hacer un balance del año y dejó declaraciones fuertes sobre cómo se percibe al equipo desde afuera. “Fue un año destacado para nosotros a nivel nacional a pesar de que traten de mostrarnos como el equipo malo de la película, hicimos un gran año”, sostuvo.

Finalmente, Aguerre se mostró molesto por la falta de reconocimiento: “No se valora el esfuerzo que hicimos, es lo que vende: estar de un lado o del otro, cuando debe haber unión en el fútbol argentino. Pero tristemente es lo que pasa a nivel país”, cerró.