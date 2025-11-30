Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 28º
X
Locales

El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanzará el 42%.

Hoy 01:07

Santiago del Estero vivirá este domingo 30 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad climática, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 21°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El día estará dominado por un cielo cubierto con relámpagos sin truenos, humedad del 42% y vientos del sur que soplarán a 23 km/h, favoreciendo un ambiente más fresco tras las altas temperaturas registradas días atrás.

Las condiciones se tornarán más severas especialmente durante la madrugada y la noche, donde se anticipan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y el 100% en las primeras horas del día, y entre el 40% y el 70% hacia la noche.

Durante la mañana y la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, manteniendo activo el alerta por inestabilidad. La visibilidad será de 10 km, mientras se espera un domingo de inconstancia climática y marcada actividad eléctrica en varios sectores de la ciudad.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Alerta Meteorológico en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazó a un adolescente en plena calle y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento
  2. 2. Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital en Rafaela
  3. 3. Impactantes imágenes del desastre que dejó la tormenta de viento y granizo en Frías
  4. 4. Concretaron la Jornada “Cero Tolerancia a la Violencia de Género en tu lugar de trabajo”
  5. 5. Obras Públicas de la Municipalidad realizó la limpieza del desagüe pluvial de avenida Alsina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT