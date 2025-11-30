El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanzará el 42%.

Hoy 01:07

Santiago del Estero vivirá este domingo 30 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad climática, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 21°C.

El día estará dominado por un cielo cubierto con relámpagos sin truenos, humedad del 42% y vientos del sur que soplarán a 23 km/h, favoreciendo un ambiente más fresco tras las altas temperaturas registradas días atrás.

Las condiciones se tornarán más severas especialmente durante la madrugada y la noche, donde se anticipan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y el 100% en las primeras horas del día, y entre el 40% y el 70% hacia la noche.

Durante la mañana y la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, manteniendo activo el alerta por inestabilidad. La visibilidad será de 10 km, mientras se espera un domingo de inconstancia climática y marcada actividad eléctrica en varios sectores de la ciudad.