De Felippe y su continuidad en Central Córdoba: “Nos sentaremos a hablar, hay muchas cosas por resolver”

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones tras la eliminación ante Estudiantes y habló de su futuro en el club.

Hoy 08:04

Central Córdoba cerró un 2025 histórico, con hitos que transformaron para siempre la identidad ferroviaria: la clasificación a la Copa Libertadores tras ganar la Copa Argentina, el ingreso a la Sudamericana y una campaña en la Liga Profesional que lo consolidó compitiendo de igual a igual frente a los grandes del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, la reciente eliminación en cuartos de final ante Estudiantes abrió un manto de incertidumbre sobre el futuro del equipo y, sobre todo, sobre la continuidad de Omar De Felippe.

Tras la caída ante el Pincha, el entrenador dejó abierta la discusión sobre su futuro inmediato. “Nos juntaremos entre mañana (domingo) y el lunes. Hay muchas cosas para resolver, saber cuál es la idea del club y manifestar cuál es la nuestra. A partir de ahí tomaremos una decisión. No hay apuro”, afirmó. El DT remarcó que su análisis incluye aspectos deportivos, institucionales y también familiares, aunque dejó claro que no existe ningún conflicto con la dirigencia. “Yo siempre hablé del proyecto deportivo. Hay cuestiones para resolver. Ojalá encontremos lo mejor para el club y para nosotros”, señaló.

De Felippe también advirtió sobre el enorme desafío que tendrá Central Córdoba en el recambio del plantel. Con una base corta, el equipo deberá incorporar entre 15 y 20 refuerzos, situación compleja considerando que el siguiente torneo comenzaría a fines de enero. “Se van a quedar pocos chicos. No queda tiempo para trabajar entre vacaciones y pretemporada. Otros equipos ya tienen la base armada. Es la realidad: no es lo mismo para todos”, expresó el entrenador, evitando quejarse pero subrayando la desventaja estructural de los clubes del interior.

En su reflexión final, el DT pidió conservar la perspectiva tras un año extraordinario. “Hay que trazar muy bien el objetivo. No volverse loco con lo que se logró. La gente se entusiasma y piensa que todos los años tenés que ir a la Libertadores, y no es así. Si te confundís, te vas para abajo”, advirtió.

A pesar de la incertidumbre, De Felippe valoró profundamente el crecimiento de un plantel que se “armó como se pudo” y terminó instalando a Central Córdoba en la elite. “Nos trajeron para salvarnos del descenso. Y llegamos hasta acá. Cuando nos tranquilicemos vamos a valorar lo que lograron estos chicos. Muchos tenían pocos partidos en primera y hoy se instalaron en el fútbol argentino. Eso es lo que me pone orgulloso”, cerró.