El posteo de Central Córdoba tras la eliminación del Torneo Clausura: “Este año hicimos historia”

Luego de la caída ante Estudiantes, el club ferroviario realizó un posteo en sus redes sociales haciendo referencia a un 2025 que tuvo al equipo compitiendo tanto en el plano local como internacional.

Hoy 09:40

Central Córdoba quedó eliminado del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras caer 1-0 ante Estudiantes en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, pero la tristeza deportiva quedó rápidamente acompañada por un mensaje de orgullo institucional. Horas después de la derrota, el club del barrio Oeste publicó en sus redes sociales un posteo que resume lo que fue un 2025 inolvidable para el Ferroviario.

Este año quedará grabado para siempre, ya que por primera vez en su historia el equipo compitió en el plano internacional, participando tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, consiguiendo un épico triunfo ante Flamengo en el Maracaná, justamente el mismo equipo que ayer se coronó campeón de América.

El posteo fue acompañado por una imagen del plantel y las frases “Este año hicimos historia” y “Gracias pueblo ferroviario”, en clara señal de agradecimiento al acompañamiento constante de la hinchada.

Más allá de la eliminación, Central Córdoba cerró un año que superó todas las expectativas y que reforzó su identidad competitiva a nivel nacional e internacional.