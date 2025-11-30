Úbeda se calza el traje de candidato tras la clasificación de Boca: “Nafta tenemos y daremos pelea”

El Xeneize venció 1-0 a Argentinos en La Bombonera y se metió en semifinales del Clausura 2025. El entrenador se mostró confiado, destacó la solidez defensiva y avisó que su equipo está “100% compenetrado”.

Hoy 23:01

En una Bombonera repleta, Boca superó 1-0 a Argentinos Juniors y selló su pasaje a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Tras el triunfo, Claudio Úbeda habló en conferencia y no escondió su confianza: se puso el traje de candidato y aseguró que al equipo todavía le queda mucha “nafta” para seguir peleando hasta el final.

“Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales, pero este grupo está 100% compenetrado: quiere ganar, es solidario y entiende que queremos jugar en equipo”, señaló el DT de 56 años, más afirmado que nunca desde su llegada.

El entrenador explicó el plan para vencer al Bicho y remarcó la seriedad del Xeneize: “Los equipos serios tienen que aprender a no pasarla bien. Teníamos estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo lastimarlo. Salir rápido de la presión y atacar los espacios era la clave. Nos faltó la estocada final, pero cuando un equipo está sólido, la pelota parada también te da soluciones”.

Úbeda valoró especialmente la solidez defensiva, factor determinante del momento azul y oro. Elogió a la dupla central formada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa —autor del único gol— y destacó el papel de los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco, quienes “no se sueltan por locura, sino por situaciones de juego”. Para el DT, esa estructura “genera confianza” y permite que el resto juegue más “suelto”.

Pensando en las semifinales, donde Boca enfrentará a Racing o Tigre, Úbeda no dudó: “Son dos equipos que juegan distinto, pero estamos preparados para cualquiera. Esperaremos al que toque y trabajaremos para ganar ese partido”.

Boca llega con un envión enorme: seis victorias consecutivas (Barracas, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos) y cuatro partidos con el arco de Marchesín en cero. Úbeda, además, sigue invicto desde su asunción y el equipo luce cada vez más consolidado.