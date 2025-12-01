Con Central Córdoba, se definieron los 30 equipos que disputarán la Liga Profesional en 2026

Con una nueva participación del Ferroviario, quedó establecida la nómina de equipos que jugarán la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol argentino. Habrá ocho trofeos en juego.

Tras confirmarse los dos ascensos y los dos descensos, la AFA oficializó la lista completa de los 30 equipos que competirán en la Primera División del fútbol argentino en la temporada 2026. El mapa de la elite ya quedó delineado luego del cierre de la actividad en todas las categorías.

En la zona baja, los descendidos fueron San Martín de San Juan, último tanto en la tabla anual como en los promedios, y Godoy Cruz de Mendoza, que finalizó anteúltimo en la acumulada. De esta manera, ambos clubes perdieron su lugar en la máxima categoría.

Por el lado de los ascensos, Gimnasia de Mendoza logró subir tras vencer en la final a Deportivo Madryn, mientras que Estudiantes de Río Cuarto también consiguió el boleto a Primera al imponerse ante el elenco patagónico en la definición del Reducido.

Los 30 equipos que jugarán en Primera División en 2026

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central

Central Córdoba

Defensa y Justicia

Estudiantes de La Plata

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia La Plata

Gimnasia de Mendoza

Huracán

Independiente Rivadavia

Independiente

Instituto

Lanús

Newell’s

Platense

Racing

Riestra

River

San Lorenzo

Sarmiento

Talleres

Tigre

Unión

Vélez

Ocho títulos oficiales en juego desde 2026

La temporada 2026 marcará un hecho histórico: por primera vez, un club argentino podrá competir por ocho títulos oficiales en un mismo año. Esto se debe a la incorporación de la Recopa de Campeones, que se suma a las competencias ya existentes.

Los trofeos que estarán en disputa serán:

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga (tabla anual general)

(tabla anual general) Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Copa Argentina

Supercopa Argentina

Recopa de Campeones (nuevo certamen que reunirá a los campeones de copas nacionales e internacionales)

Con este calendario cargado y la presencia de 30 clubes en la elite, el fútbol argentino 2026 se prepara para una temporada intensa, competitiva y con múltiples frentes de batalla.