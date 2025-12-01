Ingresar
Con Central Córdoba, se definieron los 30 equipos que disputarán la Liga Profesional en 2026

Con una nueva participación del Ferroviario, quedó establecida la nómina de equipos que jugarán la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol argentino. Habrá ocho trofeos en juego.

Hoy 14:25

Tras confirmarse los dos ascensos y los dos descensos, la AFA oficializó la lista completa de los 30 equipos que competirán en la Primera División del fútbol argentino en la temporada 2026. El mapa de la elite ya quedó delineado luego del cierre de la actividad en todas las categorías.

En la zona baja, los descendidos fueron San Martín de San Juan, último tanto en la tabla anual como en los promedios, y Godoy Cruz de Mendoza, que finalizó anteúltimo en la acumulada. De esta manera, ambos clubes perdieron su lugar en la máxima categoría.

Por el lado de los ascensos, Gimnasia de Mendoza logró subir tras vencer en la final a Deportivo Madryn, mientras que Estudiantes de Río Cuarto también consiguió el boleto a Primera al imponerse ante el elenco patagónico en la definición del Reducido.

Los 30 equipos que jugarán en Primera División en 2026

  • Aldosivi
  • Argentinos Juniors
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Boca Juniors
  • Central
  • Central Córdoba
  • Defensa y Justicia
  • Estudiantes de La Plata
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Gimnasia La Plata
  • Gimnasia de Mendoza
  • Huracán
  • Independiente Rivadavia
  • Independiente
  • Instituto
  • Lanús
  • Newell’s
  • Platense
  • Racing
  • Riestra
  • River
  • San Lorenzo
  • Sarmiento
  • Talleres
  • Tigre
  • Unión
  • Vélez

Ocho títulos oficiales en juego desde 2026

La temporada 2026 marcará un hecho histórico: por primera vez, un club argentino podrá competir por ocho títulos oficiales en un mismo año. Esto se debe a la incorporación de la Recopa de Campeones, que se suma a las competencias ya existentes.

Los trofeos que estarán en disputa serán:

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Campeón de Liga (tabla anual general)
  • Trofeo de Campeones
  • Supercopa Internacional
  • Copa Argentina
  • Supercopa Argentina
  • Recopa de Campeones (nuevo certamen que reunirá a los campeones de copas nacionales e internacionales)

Con este calendario cargado y la presencia de 30 clubes en la elite, el fútbol argentino 2026 se prepara para una temporada intensa, competitiva y con múltiples frentes de batalla.

