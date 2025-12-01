Monte Quemado: tía y sobrina protagonizaron una escándalosa pelea en pleno centro

Fue este lunes y tuvo que intervenir la policía local. La mujer mayor acusó a su sobrina de mantener un amorío con su marido.

Un violento episodio alteró la mañana de este lunes en pleno centro de Monte Quemado, departamento Copo, donde dos mujeres —tía y sobrina, ambas de apellido Navarro— se enfrentaron a golpes sobre la avenida Dean Funes.

La pelea, cuyo inicio generó sorpresa entre vecinos y transeúntes, quedó registrada en video por testigos que observaron atónitos la escena.

Según relataron personas presentes en el lugar, la discusión se originó cuando la mujer mayor acusó a su sobrina de mantener un amorío con su marido, provocando una fuerte reacción que derivó en empujones y golpes de puño.

En las imágenes difundidas se observa cómo la joven agrede físicamente a su tía, quien terminó con lesiones y debió ser contenida por otros presentes para evitar que el conflicto escalara aún más.

Tras el escándalo, ambas mujeres radicaron denuncias cruzadas, y el fiscal de turno, Gabriel Gómez, imputó a la sobrina por el delito de lesiones leves, citándola a indagatoria para este martes.

Además, se dispusieron restricciones e impedimento de contacto recíproco con el objetivo de prevenir nuevos enfrentamientos entre las integrantes de la familia.