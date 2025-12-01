Silva Neder encabezó el cierre institucional 2025 de la Legislatura provincial con la entrega de reconocimientos

El vicegobernador entregó distinciones a figuras del arte, la cultura, el deporte, la salud y la investigación, y destacó —en nombre del Gobierno Provincial— el valor del compromiso y el mérito en la construcción de una comunidad basada en la paz y la confraternidad.

Hoy 20:34

Como parte del cierre del ciclo institucional de actividades del parlamento santiagueño, esta tarde el vicegobernador de la provincia y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder encabezó en el Hall Central de la Cámara de Diputados la ceremonia de entrega de reconocimientos a personas e intituciones destacadas de la comunidad.

En el evento, se entregaron distinciones a la trayectoria y al esfuerzo de diversas instituciones, profesionales y figuras del deporte, la investigación, la salud, el arte, la cultura, la música y la danza.

En su mensaje, Silva Neder extendió el saludo y el sincero reconocimiento del gobernador, Dr. Gerardo Zamora y del gobernador electo, Elías Miguel Suárez, a todos los que recibieron reconocimientos ratificando el valor que el Gobierno Provincial otorga al mérito individual y colectivo.

“La Legislatura Provincial ha querido reconocer en cada uno de ustedes el compromiso, la dedicación y el talento que a diario demuestran en distintas disciplinas. Más allá de los autores de cada proyecto, los 40 diputados y diputadas han acompañado afirmativamente y de manera unánime estos reconocimientos. Esta decisión de distinguirlos, representa al pueblo de la provincia de Santiago del Estero", puntualizó.

"Este acto es -remarcó-, sin duda, una caricia al alma para cada uno de ustedes, ya sea por su trayectoria individual en ámbitos culturales, artísticos, deportivos o sociales, o por la labor de la institución que representan".

Puntualizó: "Con su compromiso y esfuerzo, ustedes realizan un aporte fundamental para que nuestra comunidad de Santiago del Estero pueda seguir transitando un tiempo de paz, concordia y confraternidad. Les pido que sigan poniendo ese compromiso, esfuerzo y aporte para que Santiago del Estero siga creciendo y manteniendo este tiempo de paz y confraternidad".

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; legisladores provinciales, funcionarios y numerosos familiares de los galardonados.

Reconocimientos

Con distintos proyectos, los diputados y diputadas reconocieron a las siguientes personas e instituciones: Lidio Reyes (Trayectoria artística musical); Prof. Raquel Sarif Gelid de Mazoud (Reconocimiento post mortem a la trayectoria); Ricardo Héctor Perez (Deportes); Sergio Daniel Garay (Trayectoria academica profesional deportiva); Claudia Borras y Silvia González Corral (Programa Radial); Osvaldo Ríos Olivero (50 Años de TaekwonDo en Santiago del Estero); Pedro CPN Livio Díaz Yocca (Trayectoria), "Jhony" Mendizabal (Reconocimiento post mortem a la trayectoria musical), entre otros.