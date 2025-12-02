El dólar oficial vuelve a moverse y toca su valor más alto en un mes

La divisa mayorista corta con dos días de estabilidad y alcanza su valor más alto desde comienzos de noviembre, mientras los dólares financieros retroceden.

Hoy 11:58

El mercado cambiario había iniciado diciembre bajo una extendida “pax cambiaria”, pero este martes el dólar oficial volvió a moverse y alcanzó su nivel más alto en un mes. Tras dos jornadas sin cambios, el mayorista sube $3,5 y abre a $1.455, el valor más elevado desde los primeros días de noviembre.

El comportamiento del tipo de cambio contrasta con la tranquilidad que caracterizó a noviembre: en todo el mes, el dólar mayorista solo avanzó $6,5, un alza de apenas 0,5%, muy por debajo del salto cercano al 5% registrado en octubre, en plena antesala electoral.

Durante la última semana de noviembre, sin embargo, la divisa mostró un leve aceleramiento: subió $26,5, frente a los $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, el dólar mayorista acumula un incremento del 40,7%.

La suba de este martes deja la brecha con el techo de la banda cambiaria en torno al 3,9%, apenas por encima del 3,4% que se observaba a fines de octubre.

En el segmento minorista, el panorama también muestra variaciones. En el Banco Nación, el dólar se vende a $1.475, mientras que el promedio del BCRA lo ubica en $1.478,951.