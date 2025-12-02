El dólar oficial vuelve a moverse y toca su valor más alto en un mes

La divisa mayorista corta con dos días de estabilidad y alcanza su valor más alto desde comienzos de noviembre, mientras los dólares financieros retroceden.
El mercado cambiario había iniciado diciembre bajo una extendida “pax cambiaria”, pero este martes el dólar oficial volvió a moverse y alcanzó su nivel más alto en un mes. Tras dos jornadas sin cambios, el mayorista sube $3,5 y abre a $1.455, el valor más elevado desde los primeros días de noviembre.
El comportamiento del tipo de cambio contrasta con la tranquilidad que caracterizó a noviembre: en todo el mes, el dólar mayorista solo avanzó $6,5, un alza de apenas 0,5%, muy por debajo del salto cercano al 5% registrado en octubre, en plena antesala electoral.
Durante la última semana de noviembre, sin embargo, la divisa mostró un leve aceleramiento: subió $26,5, frente a los $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, el dólar mayorista acumula un incremento del 40,7%.
La suba de este martes deja la brecha con el techo de la banda cambiaria en torno al 3,9%, apenas por encima del 3,4% que se observaba a fines de octubre.
En el segmento minorista, el panorama también muestra variaciones. En el Banco Nación, el dólar se vende a $1.475, mientras que el promedio del BCRA lo ubica en $1.478,951.