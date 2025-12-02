La decoración navideña de la China Suárez desató una ola de memes por los guiños a la “era Wanda”

La actriz mostró su imponente ambientación navideña en Turquía, pero los usuarios detectaron que varios adornos serían los mismos que Mauro Icardi usaba cuando celebraba las Fiestas con la empresaria.

Hoy 18:30

La China Suárez compartió en sus redes sociales el paso a paso de la decoración navideña en la casa que comparte con Mauro Icardi en Turquía. Sin embargo, más allá de los detalles festivos, lo que más llamó la atención entre los internautas fue el notable reciclaje de elementos de decoración que Icardi había utilizado años antes en sus celebraciones de Navidad junto a Wanda Nara.

En una de las imágenes que comenzó a circular y fue editada por usuarios en redes, se observa la repisa de una chimenea adornada con osos de peluche, piñas y ramas de pino, y en el centro, un retrato en blanco y negro de Wanda Nara y Mauro Icardi. El montaje refuerza la polémica al agregar un recuadro con la frase “yo gané” y una flecha señalando la foto central. Como guiño, en la parte inferior aparece un recorte con la antigua decoración navideña de Wanda, donde se destaca un gran muñeco de Papá Noel, el mismo que tiene Icardi en sus manos.

En otra foto, Mauro aparece posando sonriente junto a un muñeco de Papá Noel de gran tamaño. El escenario incluye una alfombra blanca y un mueble al tono, y de fondo se vuelve a ver el mismo retrato de Icardi con Nara, elemento que sumó a las especulaciones de los usuarios. La imagen incluye un texto superpuesto que señala, con cierta ironía, que se trata del mismo adorno central usado en tiempos de la empresaria.

El tercer montaje comparativo fue aún más contundente en subrayar la coincidencia de los detalles: de un lado, Wanda Nara posa con un árbol de Navidad blanco y un letrero “Ho Ho Ho” en la base; del otro, los dos hijos más chicos de Eugenia—de espaldas— aparecen corriendo escaleras arriba, en la esquina de la escalera hay un árbol, debajo de este esta exactamente el mismo letrero en escena. Líneas, recuadros y etiquetas completan el collage, intensificando el debate sobre si la pareja realmente recicló la mítica decoración navideña de la era Wanda.

La reacción de los usuarios llenó las redes de memes, comentarios irónicos y especulaciones sobre el trasfondo de estos gestos, en una telenovela donde hasta los detalles de la ornamentación doméstica se convierten en capítulos de la saga mediática de Icardi, Wanda y la China.

El espíritu navideño llegó mucho antes de lo esperado a la casa de la China en Turquía, quien este año decidió transformar cada rincón del hogar familiar en un verdadero escenario de película. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo el living fue intervenido por completo bajo la inspiración de los clásicos tonos navideños.

“¡Sorpresa! Bienvenidos amores de mi vida“, escribió a modo de presentación. Rojo, verde y blanco dominaron la escena: en el centro, un imponente árbol de Navidad desplegaba su protagonismo, decorado con moños gigantes de terciopelo, esferas brillantes, guirnaldas luminosas y toques dorados que sumaron magia y sofisticación a la instancia cotidiana del hogar.

Al pie del árbol, la decoración se completó con una colección de muñecos temáticos: osos de peluche, soldados cascanueces y otros personajes típicos de los relatos invernales. Cada figura fue elegida y dispuesta en el espacio para crear no solo una postal perfecta, sino también un rincón lúdico, pensado para que los chicos exploren y se sumen al ritual navideño de la manera más divertida.

En uno de los videos más celebrados, se ve a los hijos de la China llegando a la puerta principal, que fue adornada con enormes coronas rojas, detalles invernales y una cascada de luces cálidas. Los pequeños, visiblemente emocionados, exploraron cautelosos cada sector y repitieron en voz alta su gratitud. “Gracias, gracias”, se escuchó decir a uno de los nenes, asombrado por la puesta en escena que los rodeaba. La actriz acompañó las imágenes de sus hijos con un mensaje a puro corazón: “Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”.