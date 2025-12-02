Preocupa el regreso del sarampión y la tos convulsa por la baja vacunación infantil

El Dr. Ángel Muratore explicó en Noticiero 7 que ya se registran casos severos y hasta fallecimientos: “Es un fenómeno que disminuye la protección general de la población”, advirtió.

La caída en las coberturas de vacunación infantil encendió una fuerte alarma sanitaria en Santiago del Estero. En la edición central de Noticiero 7, el médico pediatra Ángel Muratore advirtió que esta situación ya permitió la reaparición de enfermedades graves que estaban controladas desde hace décadas, como el sarampión y la tos convulsa.

“Este es un fenómeno que preocupa altamente en lo que significa la salud pública”, sostuvo al inicio de la entrevista. Muratore explicó que los esquemas incompletos o la falta de dosis “disminuyen la protección general de la población y hacen a esta población susceptible de padecer enfermedades que hasta ahora las teníamos un poco olvidadas”.

Según detalló, ya se registraron casos severos y hasta fallecimientos. “Incluso ya se han registrado casos de fallecidos por tos convulsa, cuando era un fenómeno que hace mucho tiempo se lo consideraba controlado”, remarcó.

Respecto al sarampión, señaló que por ahora los contagios son “casos exportados”, pero alertó: “Si los niveles de inmunidad se ven disminuidos o afectados, es probable que empiecen a aparecer casos autóctonos”.

Ante la consulta sobre las causas del rebrote, Muratore fue contundente: “Seguro. Hay un montón de enfermedades que están protegidas por la acción de las vacunas. Esto es consecuencia de la falta de vacunación”.

El pediatra hizo hincapié en que Argentina cuenta con uno de los calendarios más completos y accesibles de la región. “Si hay algo de lo que tenemos que sacar pecho es de que nuestro calendario nacional de vacunación es uno de los más completos de América. Las vacunas están accesibles, los vacunatorios tienen vacunas”, afirmó.

Para Muratore, lo más preocupante es que se trata de enfermedades prevenibles con inmunizaciones “totalmente probadas, algunas de ellas con más de 100 años de eficacia”. Por eso insistió en que “es doloroso que porque no se está vacunando, estas enfermedades vuelvan a aparecer”.

También recomendó que las personas con enfermedades crónicas o defensas bajas revisen sus niveles de protección. “Sería bueno que controlen su sistema inmunológico para ver si están correctamente cubiertos”, señaló.

Muratore concluyó subrayando que la vacunación no solo protege al individuo, sino al conjunto de la comunidad, especialmente a quienes no pueden recibir dosis por motivos médicos. “Muchas enfermedades se controlan por este efecto rebaño”, recordó.