Bajo las órdenes de De Felippe, Central Córdoba transita su última semana de entrenamientos

Tras la eliminación en el Torneo Clausura, el Ferro lleva adelante las últimas prácticas.

Hoy 23:18

Central Córdoba atraviesa la última semana de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes de la provincia, luego de quedar eliminado del Torneo Clausura. El plantel encara estos días finales antes de iniciar el receso de fin de año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo las órdenes de Omar De Felippe, en lo que serán sus últimos días como entrenador del Ferroviario, el equipo continuará trabajando hasta el próximo viernes, jornada en la que quedará oficialmente licenciado hasta el 2026.

Te recomendamos: “Gracias por todo”: los mensajes que confirmaron dos bajas sensibles en Central Córdoba

Te recomendamos: Omar De Felippe explicó su salida de Central Córdoba: “El ciclo fue muy bueno, pero el club necesita otro camino”

Con la temporada ya cerrada en lo competitivo, Central Córdoba apunta a reorganizar su futuro inmediato mientras se prepara para un nuevo ciclo deportivo, que incluirá cambios en la dirección técnica y la planificación del próximo año.