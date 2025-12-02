Ingresar
Camino de fe y una guardiana inesperada: una perrita acompaña a peregrinos rumbo a la Virgen del Valle

Jorge y Xiomara explicaron en Noticiero 7 que la mascota se unió en el barrio Autonomía y los sigue “como una señal” de protección.

02/12/2025

En la edición central de Noticiero 7, Jorge y Xiomara relataron su camino de fe hacia el Santuario de la Virgen del Valle, una peregrinación que realizan cargando una cruz y que sumó una protagonista inesperada: una perrita que se unió sola al grupo y desde entonces los acompaña y protege en cada tramo.

Los caminantes explicaron que iniciaron la jornada a las 4 de la mañana y avanzan rumbo a Santa Catalina, donde harán noche antes de seguir viaje. “Por el momento vamos bastante bien”, dijo Jorge. “Nos faltan 4 kilómetros donde vamos a hacer noche para salir a las 3 de la mañana”.

Ambos señalaron que pertenecen a distintos barrios. “Somos de distintos barrios: del Siglo XXI, de Puestito San Antonio y algunos chicos del barrio Jerarquizado… Mariano Moreno”, detallaron. Contaron que se unieron al grupo por convicción espiritual: “Hemos tomado la decisión de integrar este grupo sin conocernos. Estamos aquí por la fe y esperemos llegar”.

La particularidad del recorrido apareció cuando una perrita se sumó al camino en el barrio Autonomía. “La perrita se nos ha puesto en el medio y así nos ha seguido todo el grupo”, explicó Jorge. “Aparentemente nos ha elegido a nosotros dos porque ella nos acompaña a nosotros”.

El animal incluso actúa como resguardo ante situaciones de riesgo. “Ve un perro que nos ataca en una casa y ella se para ahí hasta que nosotros pasemos y después sigue el camino con nosotros”, contó. Xiomara agregó que la mascota se posiciona entre ambos: “Se para en el medio de nosotros dos para protegernos. Como si sería toda una señal”.

Los dos peregrinos sienten que la presencia de la perrita refleja también su propia historia de unión. “Hemos decidido así de la nada decir ‘vamos caminando y vamos caminando’ y ella, vamos caminando por atrás”, expresó Jorge.

El grupo forma parte de la Agrupación Santa Lucía y ambos aseguraron que el pedido que llevan a la Virgen abarca múltiples necesidades. “Y por todo, por la familia, la salud, el trabajo, por lo que está pasando en la sociedad, la violencia, etc.”, resumieron.

