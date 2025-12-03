Juraron los diputados santiagueños Jorge Mukdise, Cecilia López Pasquali y Marcelo Barbur

Los tres legisladores santiagueños asumieron sus bancas en la Cámara baja y representarán a la provincia en el nuevo período parlamentario. La jura contó con la presencia de Javier y Karina Milei.

Los diputados nacionales Jorge Alejandro Mukdise, Cecilia Inés López Pasquali y Marcelo Alejandro Barbur juraron este miércoles en el Congreso de la Nación en el marco de la sesión preparatoria que dio inicio a la nueva composición de la Cámara Baja.

Con el acto formal, los tres representantes santiagueños asumieron sus bancas y comenzarán a integrar el cuerpo legislativo que renovó 127 escaños en total.

La ceremonia, desarrollada en el recinto, incluyó la presencia del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes siguieron de cerca la jura de los diputados electos.

Mukdise, López Pasquali y Barbur se sumarán ahora al trabajo parlamentario que marcará el rumbo legislativo del próximo período, en un escenario político nacional atravesado por debates clave como la Ley Ómnibus II, el Presupuesto 2026 y las reformas.