Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Clausura

Después de varios días de expectativa, la Liga Profesional confirmó las designaciones para los dos duelos decisivos.

Hoy 18:42

Las semifinales del Torneo Clausura ya tienen a sus jueces. Después de varios días de expectativa, la Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para Boca–Racing y para el clásico platense que protagonizarán Gimnasia y Estudiantes. En este escenario, Darío Herrera será el árbitro principal en La Bombonera, y Facundo Tello tomará el control en el siempre caliente duelo de La Plata.

En el choque entre Boca y Racing, Herrera estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, con Sebastián Martínez de cuarto árbitro. En el VAR aparecerá Silvio Trucco, secundado por Fabrizio Llobet. El neuquino ya dirigió dos veces al Xeneize y dos a la Academia en el año, con antecedentes recientes que incluyeron resultados adversos para ambos equipos. El dato llamativo es su estadística disciplinaria: 13 expulsados en Boca contra solo 2 en Racing a lo largo de su carrera.

Por su parte, Tello encabezará el cuerpo arbitral en Gimnasia–Estudiantes, tras haber dirigido el clásico platense del Clausura que terminó con triunfo Pincha por 2-0. Lo acompañarán Pablo Acevedo y Diego Bonfa, con Sebastián Zunino como cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli, asistido por Gastón Suárez. La historia de Tello en La Plata también es extensa: 20 partidos dirigidos a Gimnasia y 22 a Estudiantes, con números repartidos pero con ligera ventaja para el León.

De esta manera, dos de los árbitros de mayor peso en el fútbol argentino estarán al frente de semifinales que prometen tensión, polémica y definición al límite. Todo indica que Nicolás Ramírez quedaría bien posicionado para dirigir la final del Clausura.