“Qué buena que está”: el desubicado comentario de un diputado sobre una nueva legisladora

“¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible" y "¡Che, qué linda!“. Estas fueron las palabras que lograron ser captadas por los micrófonos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Hoy 19:33

Un insólito y repudiable hecho ocurrió en medio de la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. El presidente provisional de la sesión, el diputado Gerardo Cipolini, lanzó una serie de exabruptos que fueron captados por el micrófono en medio del acto.

Durante la jura de algunas diputadas, se escuchó en medio de la transmisión comentarios fuera de lugar como "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!“, ”¡Che, pero qué buena que está la peruca! Terrible" y "¡Che, qué linda!“. Estas fueron las palabras que lograron ser captadas por los micrófonos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Cipolini, de 82 años, fue quien estuvo a cargo de la sesión como presidente provisional por ser el diputado más longevo que se encontraba en el recinto y fue el encargado de realizar la jura de los 127 nuevos miembros de la Cámara. Oriundo de Chaco, pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical y tiene mandato hasta el 2027.

Es miembro del histórico partido desde 1962, cuando se afilió como estudiante. Su vida política comenzó recién en 1999, cuando fue electo como presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Incluso llegó a ser intendente de esta localidad por tres mandatos consecutivos entre el 2007 y el 2019.

Tras dejar el cargo como jefe municipal, fue electo en 2019 como diputado e ingresó bajo la coalición de Juntos por el Cambio. En 2023 fue reelecto prolongando su labor legislativa hasta el ‘27.

Tras tomarle juramento a todos los nuevos miembros, regresó a su banca en el recinto para dejarle el lugar a Martín Menem que fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Seguido a esto, se eligieron a las autoridades que acompañarán a la presidencia, es decir, las vicepresidencias.

En la primera vicepresidencia quedó a cargo de la diputada del bloque de Fuerza Patria, Cecilia Moreau, quien aprovechó durante su discurso para repudiar los exabruptos que se escucharon en la transmisión y de los cuales rápidamente se hicieron eco en las redes sociales.

Desde el bloque de Fuerza Patria repudiaron los comentarios y el legislador de la UCR se defendió: “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles”

"El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’ y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, que un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia. Le pido con toda humildad que pida disculpas por esta declaración pública“, exclamó Moreau en el cierre de sus palabras.

Acto seguido, Cipolini tomó la palabra y negó que esas palabras hayan salido de su boca: "La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles“, comenzó en su defensa. Y continuó: ”Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho"

“No voy a pedir perdón por algo que no he dicho, de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas, de ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo”, completó.

Otros cruces durante la jura de los nuevos diputados

Ante la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los gestos que llamó la atención de todos los presentes fue el que realizó Juan Grabois.

El diputado por Fuerza Patria fue autor de un gesto desafiante: giró para mirar hacia el palco en el que estaba Milei y lo saludó con el puño cerrado en alto, como promesa de lucha resistencia ante las políticas libertarias.

Luego realizó un ademán repudiable, al dirigirse a varios de sus pares de la bancada libertaria tocándose la nariz, en un gesto que sugiere el consumo de drogas.