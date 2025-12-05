Aunque baje la pobreza, el FMI quiere reservas

El Gobierno tuvo una advertencia y una buena noticia. Según la UCA, hay menos pobres por la estabilización de precios, es decir, la baja de la inflación.

Por Horacio Riggi, en diario Clarín

El Gobierno tuvo el jueves una advertencia y una buena noticia. La advertencia fue del Fondo Monetario Internacional (FMI) que dijo que alcanzar el objetivo de reservas para este año “será un desafío” y reclamó una acumulación más ambiciosa de dólares para poder volver a acceder a los mercados internacionales.

Las críticas del FMI es similar a la que predican varios analistas. Para estos últimos, que la Argentina siga con el riesgo país cerca de los 600 puntos y muy por encima de los países de la región, está atado precisamente a la falta de reservas.

En el Gobierno, sin embargo, tienen otra postura y están convencidos de que la acumulación de reservas no tiene que ir por el método tradicional de imprimir pesos para comprar dólares. El plan del Gobierno es que los dólares lleguen por inversiones o por los futuros endeudamientos de provincias y empresas. En línea con esto, en la semana el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el Gobierno podría comprar US$ 14.000 millones. Pero la acumulación de reservas sería como en el caso de Brasil en los 2.000 a través de la cuenta capital (deuda).

Para tener en cuenta, un reciente informe del banco JP Morgan señala que alrededor de US$ 5.000 millones se pueden acumular en 2026 con la cuenta capital.

De todas formas, el FMI también fue elogioso con el Gobierno. En la misma conferencia en Washington que reclamó más reservas, la secretaria de comunicaciones del organismo financiero, Julie Kozack, comenzó resaltando los logros del Gobierno en materia de ajuste e inflación.

“Se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, dijo.

“Desde nuestra perspectiva, los esfuerzos continuos de reforma en los ámbitos macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, especialmente en lo que respecta a la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el hecho de que el crecimiento se está reanudando. Nuestra estimación es del 4,5% este año”, añadió.

Con respecto a la pobreza ayer Javier Milei recibió una buena noticia de un lugar que no esperaba. De hecho, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que no se caracteriza por ser complaciente con el Gobierno, mostró una mejora en el índice de pobreza.

Según el informe de la casa de estudios, la pobreza medida por ingresos, descendió en Argentina al 31,8% en 2025.

El dato que muestra una mejora estadística, tras el pico del 44,7% en 2023, advierte al mismo tiempo que la recuperación es parcial, frágil y no implica —por ahora— un cambio estructural en las condiciones de vida.

Según el documento de la UCA la reducción de la pobreza está asociada a la estabilización de precios (la baja de la inflación) posterior al ajuste de fines de 2023.

También la UCA advierte que una parte importante de la baja registrada en 2025 no responde solo a una mejora real, sino también a un cambio metodológico realizado por el Indec. Sin embargo, de una u otra forma, el número es menor.