Bombazo: Lucas Pusineri es el nuevo entrenador de Central Córdoba

Hoy 10:19

Central Córdoba ya tiene nuevo entrenador. Lucas Pusineri fue el elegido por la dirigencia y será anunciado de manera oficial este viernes como reemplazo de Omar De Felippe, cerrando así la búsqueda del próximo DT para el ciclo 2026.

El exentrenador de Atlético Tucumán llegó a un acuerdo en las últimas horas y asumirá un nuevo desafío en Santiago del Estero. Pusineri también registra pasos por Independiente, Tigre y el fútbol colombiano.

La dirigencia ferroviaria logra así concretar la contratación de un DT que estuvo en carpeta en varias oportunidades. Su misión será encabezar un profundo rearmado del plantel, que tendrá una importante renovación de cara a la próxima temporada.

El anuncio oficial se realizará en las próximas horas, y desde el club esperan que Pusineri comience a trabajar cuanto antes en el armado del nuevo Central Córdoba.