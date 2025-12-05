Ingresar
Un joven quedó gravemente herido luego de ser embestido por un camión municipal en Monte Quemado

Un joven repartidor resultó gravemente herido en la madrugada luego de ser chocado por un vehículo del municipio. El conductor fue detenido y ambos vehículos secuestrados para pericias.

Hoy 13:55

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este viernes en Monte Quemado, en la intersección de las calles Víctor Chequer y Sacharupaj, cuando un camión refrigerador de carne perteneciente al municipio embistió a un joven que circulaba en motocicleta.

La víctima, que realizaba entregas de comida para un comercio local, sufrió severas lesiones en ambas piernas y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Santiago del Estero. Según fuentes médicas, su estado es delicado y con pronóstico reservado debido a la gravedad del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de salud, quienes aseguraron la zona y asistieron a la víctima. El fiscal de turno ordenó la detención preventiva del conductor del camión y el secuestro de ambos vehículos para realizar las pericias que permitirán determinar las causas del siniestro y establecer responsabilidades.

Este hecho vuelve a poner en relieve la importancia de la seguridad vial, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito, circular con precaución y mantener la atención para evitar tragedias.

