Gustavo Costas prepara una sorpresa en Racing de cara a la semi ante Boca

La Academia se medirá con el Xeneize por un lugar en la final del Torneo Clausura y el entrenador define a los reemplazantes de Sosa y Mura.

Hoy 20:29

Este domingo desde las 19.00, Racing visitará a Boca en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Academia, que viene de clasificar por penales ante Tigre, deberá realizar al menos dos variantes obligadas y Gustavo Costas sorprendió en la práctica del viernes.

Las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa, a quienes les dieron una fecha de suspensión, generaron dudas, sobre todo en quién será el reemplazante del capitán. Mientras Facundo Mura estará casi con seguridad en la banda derecha, el director técnico del elenco de Avellaneda metió una variante inesperada y Marco Di Césare se metió en una línea de tres defensores centrales.

Si bien el entrenador había manifestado su intención de mantener el esquema y todo parecía indicar que Bruno Zuculini sería el reemplazante de Sosa, ahora realizó la prueba que le dio resultados a lo largo de 2024, con Nazareno Colombo como líbero y dos stoppers, con el ex-Argentinos por un lado y Agustín García Basso por el otro.

Solari, diferenciado pero no descartado en Racing

Otra de las malas noticias que recibió Racing en el empate ante Tigre fue la salida de Santiago Solari. El Chino, que venía de anotar ante River y que ya le convirtió a Boca en La Bombonera en agosto, debió ser reemplazado con una molestia muscular. Si bien los estudios no arrojaron lesión, todavía se entrena de manera diferenciada y podría quedarse afuera. En su lugar estuvo Tomás Conechny.

La probable formación de Racing ante Boca

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.