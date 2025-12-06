En un apasionante encuentro, Olímpico lo cerró mejor y se quedó con el Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Negro se repuso en la segunda mitad y dio vuelta el encuentro 78 a 71 en el tercer y último juego de la serie para consagrarse campeón en el estadio Dr. Israel Parnás, de Independiente BBC.
En un encuentro vibrante disputado en el estadio Dr. Israel Parnás, Olímpico se quedó con el Pre-Federal “60 años de Canal 7” tras vencer a Nicolás Avellaneda por 78 a 71 en el tercer y decisivo partido de la serie. El Negro mostró carácter en la segunda mitad para revertir un inicio adverso y festejar a lo grande.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El arranque fue favorable para Nicolás, que aprovechó su experiencia y precisión para llevarse el primer cuarto 22-13. En el segundo período, Olímpico intentó recortar diferencias, pero el local volvió a prevalecer 24-21 para irse al descanso con ventaja de 46-34.
La historia empezó a cambiar en el tercer cuarto: el elenco bandeño mostró otra imagen, ajustó en defensa y ganó el parcial 20-16, dejando el marcador 62-54 y abriendo una puerta a la remontada.
En el cierre, Olímpico mantuvo la intensidad, impuso ritmo y terminó arrollando a un Nicolás que no pudo sostener el juego del inicio. Con un contundente parcial final de 24-9, el Negro selló el 78-71 definitivo para coronarse campeón.
En el campeón se destacaron Facundo Rodríguez, con 16 puntos, y Mariano Fernández, con 14. Para Nicolás Avellaneda, los mejores fueron Lucas Bravo (15) y Facundo Prado (12).
La serie había comenzado el martes con victoria de Nicolás 79-70 en el barrio Mosconi. El jueves, ya en el Vicente Rosales, Olímpico igualó la historia 73-63 para cortar el invicto de su rival y forzar este duelo decisivo que terminó en festejo bandeño.