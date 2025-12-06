Ingresar
En un apasionante encuentro, Olímpico lo cerró mejor y se quedó con el Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Negro se repuso en la segunda mitad y dio vuelta el encuentro 78 a 71 en el tercer y último juego de la serie para consagrarse campeón en el estadio Dr. Israel Parnás, de Independiente BBC.

Hoy 22:50
Nicolás Avellaneda Olímpico

En un encuentro vibrante disputado en el estadio Dr. Israel Parnás, Olímpico se quedó con el Pre-Federal “60 años de Canal 7” tras vencer a Nicolás Avellaneda por 78 a 71 en el tercer y decisivo partido de la serie. El Negro mostró carácter en la segunda mitad para revertir un inicio adverso y festejar a lo grande.

El arranque fue favorable para Nicolás, que aprovechó su experiencia y precisión para llevarse el primer cuarto 22-13. En el segundo período, Olímpico intentó recortar diferencias, pero el local volvió a prevalecer 24-21 para irse al descanso con ventaja de 46-34.

La historia empezó a cambiar en el tercer cuarto: el elenco bandeño mostró otra imagen, ajustó en defensa y ganó el parcial 20-16, dejando el marcador 62-54 y abriendo una puerta a la remontada.

En el cierre, Olímpico mantuvo la intensidad, impuso ritmo y terminó arrollando a un Nicolás que no pudo sostener el juego del inicio. Con un contundente parcial final de 24-9, el Negro selló el 78-71 definitivo para coronarse campeón.

En el campeón se destacaron Facundo Rodríguez, con 16 puntos, y Mariano Fernández, con 14. Para Nicolás Avellaneda, los mejores fueron Lucas Bravo (15) y Facundo Prado (12).

La serie había comenzado el martes con victoria de Nicolás 79-70 en el barrio Mosconi. El jueves, ya en el Vicente Rosales, Olímpico igualó la historia 73-63 para cortar el invicto de su rival y forzar este duelo decisivo que terminó en festejo bandeño.

