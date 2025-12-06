“Sabíamos que podían pasar cosas”: Maxi López habló de los celos de Daniela Christiansson por Wanda Nara

Maxi López se despidió de la Argentina y, antes de embarcar rumbo a Suiza junto a Daniela Christiansson, enfrentó las preguntas más picantes sobre su presente familiar y su participación en MasterChef Celebrity.

Hoy 09:19

En diálogo con Intrusos, el exfutbolista se animó a hablar de todo: desde sus idas y vueltas con Wanda Nara en el reality de cocina, hasta cómo vive su pareja los cruces televisivos con su ex.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Maxi fue directo: “Lo hablamos con Daniela, sabíamos que podían pasar cosas, pero ella está muy segura de ella misma, yo estoy seguro de lo que quiero y estoy seguro de cómo es”.

El exfutbolista destacó la confianza que reina en su pareja: “Daniela está muy segura de sí misma y yo también”. Sobre los posteos que realizó su mujer desde Europa, expresó: “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...“.