“Sabíamos que podían pasar cosas”: Maxi López habló de los celos de Daniela Christiansson por Wanda Nara

Maxi López se despidió de la Argentina y, antes de embarcar rumbo a Suiza junto a Daniela Christiansson, enfrentó las preguntas más picantes sobre su presente familiar y su participación en MasterChef Celebrity.

Hoy 09:19

En diálogo con Intrusos, el exfutbolista se animó a hablar de todo: desde sus idas y vueltas con Wanda Nara en el reality de cocina, hasta cómo vive su pareja los cruces televisivos con su ex.

Maxi fue directo: “Lo hablamos con Daniela, sabíamos que podían pasar cosas, pero ella está muy segura de ella misma, yo estoy seguro de lo que quiero y estoy seguro de cómo es”.

El exfutbolista destacó la confianza que reina en su pareja: “Daniela está muy segura de sí misma y yo también”. Sobre los posteos que realizó su mujer desde Europa, expresó: “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...“.

