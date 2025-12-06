Con un regreso importante, Boca presentó la lista de convocados para enfrentar a Racing

El entrenador Claudio Úbeda dio a conocer a concentrados para el duelo ante la Academia por las semis del Clausura.

Hoy 17:18

Boca recibió una gran noticia en la previa de la semifinal del Torneo Clausura ante Racing: Alan Velasco volvió a entrenarse a la par del plantel y regresó a la lista de convocados de Claudio Úbeda, confirmada este sábado por la mañana. El extremo estaba fuera de las canchas desde el 8 de octubre, cuando sufrió una distensión del ligamento de la rodilla derecha en un entrenamiento, justo el día del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Desde entonces, se perdió los últimos cinco compromisos de la fase regular y los duelos de octavos y cuartos de final.

Durante la semana previa al choque con Argentinos ya había realizado algunos trabajos junto al grupo, pero esta vez completó todas las prácticas sin molestias. Incluso, en el ensayo de fútbol del jueves —día en el que Úbeda suele definir el equipo— jugó para los suplentes sin inconvenientes, lo que allanó su retorno a la convocatoria que comenzó el viernes en el Hotel Intercontinental.

La contracara es Brian Aguirre, quien quedó fuera de la lista. El ex-Newell’s fue una pieza clave en la levantada de Boca: fue titular en nueve partidos consecutivos, entre el 1-1 ante Racing del 9 de agosto y la caída frente a Belgrano del 18 de octubre. En ese tramo aportó un gol y dos asistencias, pero todo cambió aquella tarde ante el Pirata, cuando Exequiel Zeballos ingresó, convirtió y generó peligro constante pese a la derrota.

Desde ese momento, Aguirre perdió terreno. Fue suplente en los siguientes cinco encuentros y sumó apenas 11 minutos entre los juegos ante Barracas y Argentinos Juniors. Además del crecimiento del Chango, también apareció la figura de Kevin Zenón, quien hoy parece ser la primera alternativa ofensiva para Úbeda. Con el regreso de Velasco, el DT decidió liberar un lugar, y el apuntado fue Aguirre.

Así, Boca recupera una pieza clave para la semifinal, mientras que Aguirre deberá pelear nuevamente su espacio en un ataque cada vez más competitivo.