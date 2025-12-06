Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 32º
X
Espectaculos

Escándalo en MasterChef: una participante se quebró tras una dura devolución del jurado

La actriz terminó en lágrimas luego de recibir críticas severas de Betular, Donato y Martitegui, aunque el apoyo de Wanda Nara logró calmarla en medio de la tensión.

Hoy 18:25

El jurado de MasterChef Celebrity Argentina 2025 puntúa a los participantes a nivel casi experto en esta etapa de definición, pero no muchos de ellos se lo toman bien. De hecho, Julia Calvo rompió en llanto por una devolución y consideró que se sintió despreciada luego de su presentación.

Ella se defendió: "Mirá, acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es como un sacrilegio, porque se corta contra la fibra". Pero Betular agregó: "Tenías una heladera realmente llena de principios de mes, elementos espectaculares, pero no hay cocina, ¿no? Estamos en MasterChef".

Eso derivó en una nueva contestación de la artista: "Carne a la parrilla, los espárragos blanqueados, la palta toda cortada, tendría que haber sido quizás un cuarto, por lo menos, no digo entera, todo desmenuzado. O sea que se pierde la belleza de esos elementos. Hay varias cosas que no andan bien".

Luego de una serie de comentarios, Di Santis disparó: "Para mí hay un error de presentación, la carne cortada no queda bien nunca, ni en casa. El pedazo de carne para que se luzca bien brilloso de la cocción, del aceite y demás. Y también hay alguna salsa, una gremolata, por ejemplo, si no hay tiempo para una salsa caliente. La salsa hubiera unido todo".

Pero en ese momento intervino Wanda Nara y aseguró que “puede pasar”. Y Calvo se calmó, pero expresó sus sentimientos: “Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, el ambiente... si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia
  2. 2. El tiempo para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: el sol se hará sentir y la máxima superará los 36°C
  3. 3. Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes
  4. 4. Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará desde el último puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1
  5. 5. Gerardo Zamora: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT