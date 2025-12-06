Tras convocar a sesiones extraordinarias, Milei prepara tres decretos para reordenar áreas clave del Estado

Las medidas alcanzarán la Jefatura de Gabinete, Migraciones y la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y serán oficializadas tras su regreso de Noruega.

Hoy 19:53

Tras llamar a sesiones extraordinarias durante diciembre, Javier Milei firmará tres decretos para profundizar las reformas en el Estado. El presidente tiene en carpeta cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete —que encabeza Manuel Adorni—, la nueva composición de la Agencia Nacional de Migraciones y la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Se trata de tres documentos distintos que ya están en la secretaría de Legal y Técnica -que preside María Ibarzabal-, que están previstos que se oficialicen en los próximos días. El jefe de Estado podrá recién formalizar las medidas luego de la vuelta de su viaje a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia por el premio Nobel de la paz, que será el 10 de diciembre.

El ministro coordinador definió que su jefa de gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, absorba las áreas que estaban en la órbita del exviejefe de gabinete Ejecutivo, José Rolandi: Coordinación Legal y Administrativa, Relaciones Parlamentarias e Institucionales y las agencias de Acceso a la Información Pública (AAIP) y de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El jefe de gabinete también realizará cambios de estructura sobre la secretaría de Asuntos Estratégicos, que estaba a cargo de José Luis Vila. Cambiarán los objetivos y dejará de tener vinculación con la asesoría en políticas de Defensa, Seguridad e Inteligencia nacional. El reemplazante ya está definido, pero en el oficialismo no dan detalles.

Adorni mantendrá a Darío Genua en la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y designará a Javier Lanari como secretario de Comunicación y a Daniel Scioli en Ambiente y Turismo. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el área de Deportes quedarán bajo el organigrama del ministro del Interior, Diego Santilli.

El Gobierno ya tiene listo el decreto que define las facultades, atribuciones y estructura de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. En Nación descartan que se trate de una nueva fuerza federal, pero aseguran que apuntan a transformar al organismo en una estructura con capacidad operativa propia, de forma que pueda realizar expulsiones de inmigrantes con alertas, antecedentes e irregularidades.

Milei tiene también a la firma el decreto que reforma el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se trata de una de las primeras medidas que tomará el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, tras su asunción y los cambios en las cúpulas militares. “Les queremos devolver el manejo de la obra social a las fuerzas”, expresan en Nación.