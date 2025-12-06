Ingresar
Emotivo acto de egresados del Jardín Municipal “Las Ardillitas” de Villa Ojo de Agua

Del acto participó la intendente de la ciudad, Mónica Bustamante.

Hoy 20:58
ojo de agua

En Villa Ojo de Agua, el Jardín de Infantes Municipal N° 295 "Las Ardillitas" organizó un emotivo acto de cierre de ciclo lectivo, donde los pequeños de la sala de 5 años se despidieron del nivel inicial.

El evento tuvo lugar en el Salón Municipal ex casino y contó con la presencia de la Intendente de la ciudad, Dra. Mónica Bustamante, funcionarios municipales, directivos del jardín y una gran asistencia de familiares y vecinos.

En este marco, se despidieron los 76 egresaditos, quienes en esta institución dieron sus primeros pasos en el camino de la educación. Cada uno recibió certificados y regalos de parte de sus maestras.

La mandataria comunal se mostró muy emocionada y orgullosa, agradeciendo a los padres por su presencia y por estar siempre en la formación de sus hijos. También respaldó el trabajo del cuerpo docente, que llevó adelante el ciclo con compromiso y dedicación.

Al dirigirse a los presentes, la Directora del Establecimiento, María Jazmín Ríos, agradeció "al personal docente por su compromiso, dedicación y amor verdadero hacia cada niño". Además, dedicó "infinitas gracias a la Intendente Municipal por ser el pilar fundamental que sostiene esta prestigiosa institución y por siempre brindar las herramientas necesarias para llevar adelante la tarea de enseñanza".

De esta manera, los pequeños disfrutaron de una gran velada junto a sus familias, cerrando una de las etapas más lindas de la educación y con grandes expectativas para enfrentar el desafío del nivel primario el próximo año.

