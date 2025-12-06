En vivo: Franco Colapinto afronta el GP de Abu Dhabi que define al campeón de la Fórmula 1

El piloto argentino sale a escena en una carrera apasionante.
La temporada 2024 de la Fórmula 1 llega a su fin y lo hace con doble interés para los argentinos: la presentación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dabi y una definición del campeonato que promete quedar en la historia. El piloto de Alpine cerrará el año buscando sus primeros puntos, mientras que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan con chances reales de levantar el trofeo.
El pilarense tuvo un inicio alentador en el circuito de Yas Marina, donde en la primera práctica libre se ubicó décimo, a solo 0.370s del mejor tiempo de Lando Norris, quien dominó con 1m24.485s. Más atrás quedaron Max Verstappen (+0.008s) y Charles Leclerc (+0.016s).
Sin embargo, las buenas sensaciones no se trasladaron al resto del fin de semana. En la segunda práctica, ya con todos los titulares en pista, Colapinto cayó al 19° lugar (+1.688), mientras que su compañero Pierre Gasly quedó último. Norris volvió a ser la referencia con 1m23.083s.
La tendencia se mantuvo en la FP3, donde Colapinto volvió a finalizar 19° (+1.167), solo por delante de Yuki Tsunoda, afectado por un toque de Kimi Antonelli en el pitlane. Gasly fue 17°. La sesión tuvo un condimento extra: el accidente de Lewis Hamilton, que provocó bandera roja.
La clasificación no trajo alivio. Al piloto argentino le borraron una de sus vueltas y terminó último, a 1.285s del mejor tiempo. Gasly largará penúltimo. La pole position quedó en manos de Max Verstappen, seguido de Lando Norris y Oscar Piastri, protagonistas directos de la definición del campeonato.
La lucha por el título llega a la última fecha más abierta que nunca. Norris, Verstappen y Piastri llegan separados por muy pocos puntos y los escenarios posibles contemplan incluso un empate, donde la clave serían los segundos puestos, un rubro dominado por el británico.
Los tres candidatos suman 7 victorias, pero Norris domina en segundos puestos (8) frente a los 5 de Verstappen y los 4 de Piastri. Por eso, en cualquier empate entre ellos, el británico sería campeón.
Ejemplos posibles:
El campeonato se definirá este domingo a las 10.00 (hora argentina), en un Gran Premio que tendrá la emoción garantizada: por un lado, la lucha por la corona entre Norris, Verstappen y Piastri; por el otro, la expectativa por ver si Franco Colapinto puede despedir la temporada metiéndose en la pelea.
El cierre del 2025 promete un espectáculo inolvidable en Abu Dabi.