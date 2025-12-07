La intendente Fuentes participó de la entrega de reconocimientos del Consejo Consultivo de la Mujer en el cierre del año

En el acto se destacó el compromiso, el trabajo y el rol protagónico de la mujer santiagueña en la sociedad.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia de entrega de reconocimientos, organizada por el Consejo Consultivo de la Mujer, en donde destacó el compromiso, el trabajo y el rol protagónico de la mujer santiagueña en la sociedad.

En ese contexto, la jefa comunal recibió de la presidente Graciela Medina, la distinción especial Círculo de Oro por impulsar acciones que fortalecen el bienestar de las mujeres, su capacidad de gestión, su liderazgo y presencia activa en diferentes espacios, en el marco del cierre del año, en un acto que se realizó en el SUM del Concejo Deliberante de la Capital.

Durante, el evento también recibió similar distinción, la señora Mirta Santillán por su trabajo en un comedor comunitario del barrio 8 de Abril. Asimismo, fueron reconocidas por su aporte y entrega a la comunidad, las representantes de A.A.T.S.E, Aspadi, Club del Maestro, Banco de Alimentos, Fundación Mujer, Asociación Civil Siminisqa, Cooperativa Unión y Trabajo, Centro de Jubilados Mercantiles, Rotarac Club Santiago del Estero, SUMMA, un colectivo de arte, Cicap y Mama, un colectivo de sueños.

En su mensaje, la Ing. Fuentes remarcó que lo importante, desde su papel de intendente, es impulsar y promover acciones para que las mujeres continúen destacándose en los ámbitos en donde se desempeñan.

Luego valoró el trabajo de las instituciones en el contexto de un año complejo por la situación económica del país debido al desfinanciamiento nacional de varios programas que afectan a diversos sectores de la comunidad.

De la ceremonia, participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; el secretario legislativo, Omar Santillán; y las subsecretarias municipales de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo, y de Obras Públicas, Rosa Allalla.