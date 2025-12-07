La fiebre de un “oro verde” llegó hasta una de las principales agencias de noticias

En San Juan, el pistacho dejó de ser una apuesta exótica para transformarse en una nueva economía regional en expansión. En los últimos años, el cultivo ganó terreno al calor de la demanda global y de productos como el chocolate de Dubái relleno con pistacho, que empujaron aún más el consumo. Hoy, las hileras de árboles con frutos amarillos empiezan a marcar el paisaje seco del oeste argentino, donde el clima árido y los inviernos fríos generan condiciones ideales.
Así lo reflejó un artículo de Reuters, escrito por la periodista Leila Miller, donde se detalla cómo este cultivo pasó de ser marginal a un actor incipiente dentro del mapa agroindustrial argentino. Vale recordar que LA NACION en diversas oportunidades también abordó el auge de este producto que muchos consideran el “oro verde”.
Según datos citados con el informe de la Red Nacional de Estudio de los Pistachos en la Argentina —creada en 2023— la superficie sembrada se quintuplicó en apenas cinco años y ya ronda las 10.000 hectáreas. La mayor parte está concentrada en San Juan, aunque también hay desarrollos en Mendoza, San Luis y La Pampa. El potencial, explican los especialistas, es mucho mayor: la red identificó unos 65.000 km² con condiciones aptas para expandir la producción.
Con cerca de 800.000 habitantes, San Juan ya vive el efecto en su economía. Allí, el pistacho es hoy el tercer cultivo en superficie, detrás de olivos y viñedos. “El pistacho tendrá un impacto muy fuerte en la economía de San Juan”, afirmó Miguel Moreno, secretario provincial de Agricultura. “Esta demanda sostenida ha sorprendido a todos y creo que es un incentivo para las inversiones a largo plazo”.
El fenómeno se siente en heladerías que ofrecen versiones como pistacho con chocolate blanco o pistacho estilo Dubái y fábricas de alfajores sumaron líneas de productos.