Ávalos y el gran objetivo de Independiente en 2026: “Romper la racha de 23 años sin un título local”

El delantero paraguayo analizó el duro semestre que atravesó el Rojo, habló de su futuro en medio del interés de Olimpia y Talleres, y dejó un mensaje claro: sueña con terminar la sequía local que persigue al club desde 2002.

Hoy 00:04

El presente de Gabriel Ávalos está rodeado de rumores y sondeos, pero el delantero paraguayo mantiene un objetivo firme: sacar campeón a Independiente y terminar con los 23 años sin títulos locales que arrastra el club. Mientras Olimpia y Talleres preguntan por su situación, el goleador deja en claro que su foco sigue puesto en Avellaneda.

Independiente cerró un año desgastante, marcado por una racha de 15 partidos sin ganar, un rendimiento irregular y el final abrupto del ciclo de Julio Vaccari. La eliminación ante Huracán, por penales, en las semifinales del Apertura fue el golpe más duro. Luego llegó Gustavo Quinteros, quien necesitó tiempo, pero logró enderezar el rumbo con cuatro victorias consecutivas que mantuvieron viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana.

Costó muchísimo el segundo semestre, la pasamos mal, pero estuvimos fuertes y cambiamos la cara sobre el final”, señaló Ávalos en diálogo con Radio La Red. A pesar del interés desde Asunción y Córdoba, fue contundente: “No hablé con nadie, tengo la cabeza en Independiente. Me queda un año de contrato”.

La motivación del paraguayo es clara: “Soñamos con romper la racha de 23 años sin lograr un título local”. Además, destacó el impacto de Quinteros en un plantel golpeado: “Nos dio confianza, levantó el ánimo de todos”.

En cuanto a la posible clasificación a la Sudamericana, Ávalos no ocultó su frustración: “Tenemos la ilusión, pero nos hubiese gustado llegar por nuestros propios medios”. Para que el Rojo obtenga el cupo, necesita que Boca o Racing —que se enfrentan en semifinales— terminen consagrándose.

El 2026 aparece como un año clave para Independiente: reconstrucción, competencia y, sobre todo, el sueño de volver a gritar campeón. Ávalos, por lo pronto, asegura que está listo para intentarlo.

