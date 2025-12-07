Ingresar
Video: el tremendo caño con el que Zeballos hizo delirar a la Bombonera

El santiagueño brilló desde el arranque ante Racing y regaló un lujo impresionante que encendió a la cancha. El Chango confirmó su gran presente en el Torneo Clausura.

Hoy 19:55

La Bombonera explotó de alegría apenas a los 11 minutos del duelo entre Boca y Racing, cuando Exequiel Zeballos sacó de la galera una jugada que desató la ovación general. El joven atacante, una de las grandes cartas del equipo de Claudio Úbeda, volvió a demostrar por qué es una de las figuras del Torneo Clausura y por qué el hincha xeneize deposita tantas esperanzas en su talento.

Arrinconado contra la línea de fondo y marcado de cerca por Di Césare, el Chango apeló a un recurso de pura calidad. En una acción llena de picardía, tiró un caño de taco, dejando la pelota pasar limpia entre las piernas del defensor, una jugada tan inesperada como brillante que encendió a todo el estadio.

