Úbeda, en la mira tras la eliminación de Boca: cómo quedó su situación

Cuando parecía que el Sifón era una fija en el banco xeneize para 2026, la dura derrota ante Racing y la poca reacción que mostró el DT generaron una incertidumbre que de se dilucidará antes de fin de año.

Hoy 15:25

El clima de paz y armonía que parecía instalarse en Boca hacia el cierre del año se desmoronó de golpe. La eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025 volvió a encender las alarmas y dejó al entrenador Claudio Úbeda en el centro de las críticas. Su futuro para 2026 ya no está garantizado y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, evaluará su desempeño antes de tomar una decisión.

La actuación del Xeneize en la Bombonera estuvo lejos de las expectativas. A pesar de una remontada futbolística que lo había posicionado como candidato al título, Boca quedó eliminado sin generar peligro y prácticamente sin patear al arco. El principal cuestionamiento al Sifón pasó por su falta de reacción y, sobre todo, por el polémico ingreso de Alan Velasco en lugar del Changuito Zeballos.

La salida del Zeballos, desmentida incluso por su entorno tras el argumento de “cansancio” del DT, generó rechazo en todos los sectores. Desde Leandro Paredes hasta los hinchas, nadie entendió la decisión, más aún cuando ingresó un futbolista con más de dos meses sin actividad, mientras Milton Giménez tuvo una de sus peores noches. Úbeda quedó paralizado y apenas mandó a la cancha a Rodrigo Battaglia en tiempo agregado, sin aprovechar alternativas como Ander Herrera o Kevin Zenón.

La derrota se sumó a una serie de partidos irregulares en los que Boca mostró dificultades para sostener el control del juego. Sin embargo, la gestión del entrenador no es valorada solo desde lo deportivo. Dirigentes y referentes destacan su manejo de grupo, su templanza tras la muerte de Miguel Ángel Russo y su capacidad para sostener un mensaje claro y directo, comparado incluso por Paredes con el de Lionel Scaloni.

En su ciclo reciente, Úbeda logró cinco triunfos consecutivos, incluido un Superclásico ante River, potenció a futbolistas como Milton Delgado y consolidó una defensa firme con Maravilla Martínez, que cortó una racha superior a cinco partidos sin recibir goles.

A días de iniciar las vacaciones, el panorama es incierto. Úbeda y su cuerpo técnico tienen contrato hasta junio de 2026, aunque la idea inicial de renovarlo —o de extenderlo hasta diciembre— perdió fuerza tras la eliminación. Una opción es que cumpla los seis meses que restan, pero no sería la alternativa más probable.

Ahora, la decisión vuelve a quedar en manos de Riquelme. Boca deberá resolver si le dará continuidad al Sifón para 2026 o si elegirá cambiar de rumbo antes de iniciar una nueva etapa en busca de estabilidad y resultados.