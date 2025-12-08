Detuvieron a una joven de 24 años por vaciarle la cuenta a su cuñado: casi $4 millones desaparecidos en días

La sospechosa habría robado la tarjeta de débito, hecho extracciones y transferencias, y quedó detenida tras un allanamiento.

Hoy 18:23

Una investigación delictiva que avanzó con rapidez permitió esclarecer una maniobra de fraude que dejó un perjuicio cercano a los $3.900.000 y terminó con la detención de una joven de 24 años, señalada como autora del hecho.

El caso se conoció cuando Jorge Nieva, vecino del barrio Sector El Alto, detectó que su cuenta bancaria había quedado casi vacía al intentar usar su tarjeta de débito. Tras radicar la denuncia, se inició una investigación bajo las directivas del fiscal Rafael Zanni.

Las primeras líneas de investigación orientaron las sospechas hacia su cuñada, quien reside en una vivienda contigua sobre calle Moreno al 300. De acuerdo con la hipótesis delictiva, la joven habría ingresado al domicilio del denunciante a través de una puerta sin seguridad y sustraído la tarjeta de débito.

El análisis de los movimientos bancarios permitió establecer que se realizaron extracciones por $300.000 y transferencias por $3.600.000 a la cuenta de un tercero, dinero que luego habría sido retransferido a la cuenta personal de la acusada.

En paralelo, el personal de la Oficina de Delitos Económicos cotejó cámaras de seguridad y obtuvo imágenes que confirmaron que la sospechosa realizó las operaciones en cajeros automáticos.

Con estas pruebas, el fiscal solicitó medidas judiciales al juez de Control y Garantías, Silvio Salice, quien libró órdenes de allanamiento en un domicilio de Moreno 319, vivienda donde la joven reside junto a su esposo, hermano del damnificado.

Durante los procedimientos se secuestró un teléfono celular y prendas de vestir —entre ellas una campera azul con logo de AFA y una zapatilla violeta— que la mujer habría usado al realizar las extracciones.

La joven fue detenida y trasladada a la Alcaidía de la Mujer de El Rincón, departamento Banda, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

La labor del personal de la Oficina de Delitos Económicos Termas fue destacada por su precisión y rapidez, permitiendo reconstruir el circuito del dinero y reunir pruebas determinantes para el avance de la causa.