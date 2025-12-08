El posteo del Changuito Zeballos tras la polémica decisión de Úbeda y la eliminación de Boca

El Changuito subió una publicación a su cuenta de Instagram luego del controversial cambio del entrenador, que decidió sacarlo cuando estaba siendo uno de los mejores ante Racing.

La eliminación de Boca a manos de Racing en la semifinal del Torneo Clausura dejó múltiples repercusiones, y una de las más fuertes llegó desde las redes sociales de Exequiel Zeballos, quien expresó su tristeza horas después del polémico cambio que lo dejó afuera del tramo decisivo del partido.

El Changuito, una de las figuras del equipo, fue reemplazado a los 71 minutos por Alan Velasco, decisión que generó sorpresa en todo el estadio y hasta en los propios jugadores rivales. El juvenil estaba siendo uno de los más desequilibrantes de un Boca que careció de ideas en ataque y que encontraba en él su principal vía de peligro.

Con el sector derecho de la defensa de Racing amonestado, su continuidad en cancha parecía clave. Sin embargo, Claudio Úbeda decidió sustituirlo por un futbolista que no jugaba desde principios de octubre. La reacción fue inmediata: bronca en las tribunas, gestos de incredulidad de Leandro Paredes y desconcierto generalizado. Minutos después, Adrián Martínez convirtió el 1-0 que selló la clasificación de la Academia.

Ya con el clima más calmo, Zeballos publicó cinco fotos en blanco y negro acompañadas por un mensaje emotivo: “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros, que tanto queríamos, pero orgulloso que dejamos todo. Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo momento”.

Otro que se manifestó fue Leandro Paredes, quien también compartió su desilusión y visión a futuro: “Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos, pero orgulloso de este grupo. Volveremos más fuertes, aguante Boca hoy, mañana y siempre”.

La derrota ante Racing no solo dejó afuera al Xeneize de la final, sino que abrió un nuevo debate sobre la continuidad de Úbeda. Su buena relación con el plantel y los resultados previos parecían consolidarlo, pero su falta de reacción en un partido crucial encendió las alarmas. La dirigencia deberá resolver si sostiene el proyecto o si inicia un nuevo ciclo para el 2026.