Javier Milei viaja a Oslo para participar en la entrega del Nobel a María Corina Machado

El Presidente será parte de la ceremonia del máximo galardón internacional. El detalle de su agenda en el exterior.

Hoy 20:33

Este lunes por la noche, Javier Milei viaja hacia Oslo (Noruega), para cumplir una agenda internacional marcada por su participación en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El Presidente arribará a la capital de Noruega a las 13.30 del martes (hora argentina).

El viaje del Presidente es breve, pero cargado de actividad diplomática, que coincide también con una semana clave para la política argentina: el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

En ese sentido, la agenda diplomática en sí de Milei comenzará este miércoles a las 9. En ese momento, el libertario participará de la ceremonia donde Machado será reconocida como Premio Nobel de la Paz.

La dirigente opositora venezolana es una figura destacada en la denuncia internacional contra Nicolás Maduro. Milei decidió asistir personalmente como gesto político y diplomático, en línea con su alineamiento con sectores opositores de América Latina.

Más tarde, a las 11.30, el Presidente mantendrá una audiencia con el rey Harald V de Noruega, un encuentro protocolar. Luego, a las 13.10, tendrá una reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre. Hay expectativas por los asuntos que puedan abordar en el encuentro, relacionados con el comercio, la cooperación energética y las inversiones en sectores estratégicos.

A las 16, Milei emprenderá el regreso hacia Buenos Aires y su llegada al país está prevista para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.

Para cuando llegue a la Argentina, el período extraordinario ya estará activo en el Congreso.

El Gobierno busca avanzar en las sesiones extraordinarias con los siguientes temas: Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo Código Penal, la Ley de Inocencia Fiscal, la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar y el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

En el Ejecutivo hay esperanza para aprobar las iniciativas, sobre todo tras las elecciones de octubre que le permitieron a La Libertad Avanza conseguir la primera minoría en Diputados y aumentar la cantidad de senadores en la Cámara Alta.

No obstante, para lograr la aprobación de cada propuesta seguirá dependiendo en parte de los sectores aliados. Además, el rol de los gobernadores será clave este verano, ya que podrán dar apoyo a través de los legisladores que responden a ellos.