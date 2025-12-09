“Está muerto el Chango…”, la frase de Úbeda antes del cuestionado cambio de Exequiel Zeballos

Se filtró el video del momento en el que el entrenador de Boca decide reemplazar al Changuito ante Racing.

A más de un día de la eliminación en el Torneo Clausura, en Boca continúan cuestionando las decisiones del entrenador Claudio Úbeda en la derrota 1-0 ante Racing en la Bombonera. El polémico reemplazo del santiagueño Exequiel “Changuito” Zeballos generó un fuerte debate entre hinchas, dirigentes y referentes del plantel.

En un partido donde el rendimiento colectivo fue discreto, el Changuito era uno de los jugadores más desequilibrantes de Boca. Sin embargo, el DT decidió que fuera el primer futbolista reemplazado cuando el marcador estaba 0-0 en el segundo tiempo, lo que provocó sorpresa en las tribunas e incluso en el capitán Leandro Paredes.

En las últimas horas se filtró un video que muestra la intimidad de la charla del cuerpo técnico previo al cambio. Allí, el asistente colombiano Carlos Juvenal Rodríguez le comenta al DT: “Está muerto el Chango...”. Luego agrega: “Por Miguel Merentiel no lo saco… saco a Carlos Palacios”. A pesar de la insistencia del ayudante, Úbeda responde sin dudar: “Por Zeballos”, definiendo así la variante que cambiaría el rumbo del encuentro.

Minutos después de la salida del santiagueño, Adrián Maravilla Martínez convirtió el gol que le dio la clasificación a Racing y dejó a Boca nuevamente en el centro de la crítica.

En conferencia de prensa, Úbeda explicó su decisión: “Tomé la decisión de sacarlo porque estaba cansado, había hecho un gran esfuerzo. En los partidos anteriores también lo había sacado”. El ingreso en su lugar fue para Alan Velasco, jugador cuestionado que no jugaba desde el 5 de octubre por lesión.

La polémica sigue creciendo y ahora también se suma la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador, que quedó en manos del Consejo de Fútbol y especialmente de Juan Román Riquelme.