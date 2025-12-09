Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 33º
X
Somos Deporte

Incertidumbre en Boca por el futuro de Úbeda: ¿qué decisión tomará Riquelme?

El entrenador quedó en la cuerda floja luego de la eliminación del Xeneize del Torneo Clausura a manos de Racing.

Hoy 15:07

La eliminación de Boca en las semifinales del Torneo Clausura abrió un fuerte interrogante sobre el futuro de Claudio Úbeda. El DT quedó en el centro de las críticas tras la derrota 1-0 ante Racing, y por estas horas no existe ninguna certeza de que continúe en el cargo en 2026. La decisión final estará en manos de Juan Román Riquelme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Úbeda asumió como entrenador principal en octubre, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, y logró una rápida mejora en el rendimiento del equipo. Bajo su conducción, el Xeneize ganó el Superclásico, aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores y avanzó sin sobresaltos a las instancias decisivas del Clausura. Ese arranque sólido lo había posicionado como una opción firme para continuar.

Sin embargo, las últimas actuaciones encendieron las alarmas. En cuartos de final ante Argentinos Juniors, Boca mostró una versión muy pobre desde lo futbolístico y solo sostuvo el triunfo gracias a un gol tempranero. Los primeros murmullos en La Bombonera reflejaron el descontento del hincha.

La caída ante Racing profundizó la crisis. El equipo volvió a mostrar rendimientos bajos y el cuerpo técnico no logró respuestas estratégicas. El cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco generó fuerte polémica, sobre todo porque Úbeda utilizó apenas dos variantes. En conferencia, el DT argumentó que el “Changuito estaba cansado”, pero la explicación no convenció a los hinchas.

En este escenario, Riquelme, junto a Marcelo Delgado, deberá decidir qué hacer. Úbeda y su cuerpo técnico tienen contrato hasta mediados de 2026, aunque se espera que en los próximos días haya reuniones clave para definir si el entrenador seguirá al frente del plantel.

El equipo volverá a entrenarse este martes y luego tendrá un receso hasta los primeros días de enero, cuando iniciará la pretemporada. Boca afrontará un 2026 cargado de desafíos: el regreso a la Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina. Por ahora, es una incógnita quién será el DT.

Todos los entrenadores en la era Riquelme

  • Miguel Ángel Russo (2020-2021)
  • Sebastián Battaglia (2021-2022)
  • Hugo Ibarra (2022-2023)
  • Jorge Almirón (2023)
  • Diego Martínez (2024)
  • Fernando Gago (2024-2025)
  • Miguel Ángel Russo (2025)
  • Claudio Úbeda (2025-¿?)

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Claudio Úbeda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. Fatalidad en la Ruta 64: murió un hombre de 83 años tras ser embestido por una motocicleta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT