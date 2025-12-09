Incertidumbre en Boca por el futuro de Úbeda: ¿qué decisión tomará Riquelme?

El entrenador quedó en la cuerda floja luego de la eliminación del Xeneize del Torneo Clausura a manos de Racing.

La eliminación de Boca en las semifinales del Torneo Clausura abrió un fuerte interrogante sobre el futuro de Claudio Úbeda. El DT quedó en el centro de las críticas tras la derrota 1-0 ante Racing, y por estas horas no existe ninguna certeza de que continúe en el cargo en 2026. La decisión final estará en manos de Juan Román Riquelme.

Úbeda asumió como entrenador principal en octubre, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, y logró una rápida mejora en el rendimiento del equipo. Bajo su conducción, el Xeneize ganó el Superclásico, aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores y avanzó sin sobresaltos a las instancias decisivas del Clausura. Ese arranque sólido lo había posicionado como una opción firme para continuar.

Sin embargo, las últimas actuaciones encendieron las alarmas. En cuartos de final ante Argentinos Juniors, Boca mostró una versión muy pobre desde lo futbolístico y solo sostuvo el triunfo gracias a un gol tempranero. Los primeros murmullos en La Bombonera reflejaron el descontento del hincha.

La caída ante Racing profundizó la crisis. El equipo volvió a mostrar rendimientos bajos y el cuerpo técnico no logró respuestas estratégicas. El cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco generó fuerte polémica, sobre todo porque Úbeda utilizó apenas dos variantes. En conferencia, el DT argumentó que el “Changuito estaba cansado”, pero la explicación no convenció a los hinchas.

En este escenario, Riquelme, junto a Marcelo Delgado, deberá decidir qué hacer. Úbeda y su cuerpo técnico tienen contrato hasta mediados de 2026, aunque se espera que en los próximos días haya reuniones clave para definir si el entrenador seguirá al frente del plantel.

El equipo volverá a entrenarse este martes y luego tendrá un receso hasta los primeros días de enero, cuando iniciará la pretemporada. Boca afrontará un 2026 cargado de desafíos: el regreso a la Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina. Por ahora, es una incógnita quién será el DT.

