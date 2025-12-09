Culminó con éxito el “Taller de Panadería Artesanal” donde asistieron más de 150 personas

A partir del 9 de diciembre se abrirán las inscripciones para el segundo taller de esta índole y en enero habrá un taller de rotisería.

Hoy 15:20

La Dirección de Nutrición Comunitaria realizó la entrega de certificados en la plaza Manuel Belgrano, a las personas que culminaron con éxito el “Taller de Panadería Artesanal”, que tuvo más de 150 participantes.

Esta actividad tuvo una duración de tres meses y generó una gran demanda. Por lo tanto, a partir del 9 de diciembre se abrirán las inscripciones para el segundo taller de esta índole y en enero habrá un taller de rotisería.

En la ocasión, la directora del área, María Ríos, informó: “Este es nuestro primer Taller de Panadería Artesanal que hemos empezado hace tres meses. Por suerte, cumplimos con todas las expectativas, sobre todo con la participación de los vecinos.

El taller empezó con 25 alumnos y hoy estamos finalizando el mismo con más de 150 alumnos inscriptos en los talleres.

Debido a esta demanda y habiendo quedado gente sin poder sumarse a esta nueva capacitación, queremos informar que a partir del día martes 9 de diciembre abriremos las inscripciones para un nuevo taller.

Y el mes de enero comenzaremos con el taller “Mí Rotisería”, con el fin de que los vecinos puedan acceder a la capacitación con un costo mínimo y una vez finalizada pueda tener un oficio con que subsistir”.