Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 DIC 2025 | 33º
X
Locales

El municipio incorpora nuevas inmunizadoras en los centros de salud de la ciudad

La incorporación de nuevas inmunizadoras permitirá ampliar la oferta de servicios, garantizar una mejor organización en los operativos territoriales y reforzar las acciones de vacunación en escuelas, instituciones y centros de salud.

Hoy 15:26
La Banda

La Municipalidad de La Banda, a través del área de Salud, informó la incorporación de nuevas inmunizadoras que se sumarán al trabajo cotidiano en los distintos CAMM y salas de primeros auxilios, fortaleciendo así la capacidad operativa y la cobertura sanitaria en todo el territorio bandeño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las trabajadoras Lorena Gutiérrez, Coria Luján, Eugenia Lescano y Natalia Díaz finalizaron recientemente el Curso de Capacitación en Vacunación, Inmunización y Calendario Nacional, dictado por el equipo de formación del Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

Esta formación las habilita para aplicar vacunas del calendario nacional, participar en campañas específicas y acompañar las estrategias de prevención en la comunidad.

La incorporación de nuevas inmunizadoras permitirá ampliar la oferta de servicios, garantizar una mejor organización en los operativos territoriales y reforzar las acciones de vacunación en escuelas, instituciones y centros de salud.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer los servicios de salud, garantizar el acceso a la prevención y acercar atención de calidad a cada vecino y vecina de la ciudad.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid
  2. 2. Una motociclista resultó herida tras ser embestida por una camioneta en Añatuya
  3. 3. El tiempo para este martes 9 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: jornada estable y calurosa
  4. 4. Tomás Oneto, el nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026
  5. 5. Fatalidad en la Ruta 64: murió un hombre de 83 años tras ser embestido por una motocicleta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT