El municipio incorpora nuevas inmunizadoras en los centros de salud de la ciudad

Hoy 15:26

La Municipalidad de La Banda, a través del área de Salud, informó la incorporación de nuevas inmunizadoras que se sumarán al trabajo cotidiano en los distintos CAMM y salas de primeros auxilios, fortaleciendo así la capacidad operativa y la cobertura sanitaria en todo el territorio bandeño.

Las trabajadoras Lorena Gutiérrez, Coria Luján, Eugenia Lescano y Natalia Díaz finalizaron recientemente el Curso de Capacitación en Vacunación, Inmunización y Calendario Nacional, dictado por el equipo de formación del Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

Esta formación las habilita para aplicar vacunas del calendario nacional, participar en campañas específicas y acompañar las estrategias de prevención en la comunidad.

La incorporación de nuevas inmunizadoras permitirá ampliar la oferta de servicios, garantizar una mejor organización en los operativos territoriales y reforzar las acciones de vacunación en escuelas, instituciones y centros de salud.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer los servicios de salud, garantizar el acceso a la prevención y acercar atención de calidad a cada vecino y vecina de la ciudad.