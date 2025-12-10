Ingresar
Central Córdoba ya conoce su zona y rivales para la Liga Profesional 2026

El Ferro ya tienes todo definido para la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 13:55

La Liga Profesional de Fútbol llevó adelante este miércoles al mediodía, en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, el sorteo de las zonas para el Torneo Apertura y Clausura 2026, y Central Córdoba ya tiene confirmado su camino en la temporada que viene. El evento, transmitido por LPF Play, definió la conformación de los grupos para un calendario que estará marcado por el Mundial 2026.

En cuanto al Ferroviario, compartirá una zona exigente y con cruces de alto perfil, lo que obliga a una planificación fina desde lo deportivo y lo logístico para afrontar un año muy cargado.

Así quedó la Zona A, la de Central Córdoba

  • Boca
  • Defensa y Justicia
  • Vélez
  • Deportivo Riestra
  • Lanús
  • Talleres
  • Instituto
  • Estudiantes de La Plata
  • Platense
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza
  • San Lorenzo
  • Independiente
  • Newell's
  • Unión
  • Central Córdoba

El clásico será ante Atlético Tucumán, en tanto que el choque interzonal lo tendrá ante Tigre.

El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, ya que debe finalizar con margen por la disputa del Mundial, que arranca el 11 de junio. En tanto, el Clausura aún no tiene fecha oficial, pero se jugará después de la Copa del Mundo. Además de los dos campeonatos, esta temporada también otorgará un trofeo especial al equipo que finalice primero en la tabla anual, tal como sucedió en 2025 con Rosario Central.

