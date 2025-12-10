Cumbre Riquelme–Úbeda en Boca: el presidente le propondrá seguir como DT en 2026

El Sifón se reunirá hoy con el titular xeneize en Ezeiza para definir su futuro. Más allá de las dudas tras la eliminación, Riquelme pretende que continúe y sume un nuevo ayudante de campo.

Hoy 12:54

El futuro del banco de Boca se resolverá en cuestión de horas. Con el plantel ya licenciado hasta el inicio de la pretemporada, Claudio Úbeda tendrá este miércoles una reunión decisiva con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza, donde se terminarán de definir los detalles de su continuidad como entrenador del primer equipo para el 2026.

A pesar de las dudas que surgieron en los últimos días —principalmente por la falta de reacción del DT y el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing—, la postura del presidente xeneize no cambió. Riquelme quiere que Úbeda siga al frente del equipo y así se lo comunicará durante la cumbre.

En el encuentro también se abordarán cuestiones estructurales del cuerpo técnico. Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Úbeda quedó a cargo del plantel con un único asistente, Juvenal Rodríguez. Por eso, desde la dirigencia propondrán sumar un ayudante de campo más, que sería elegido directamente por Román. Algo similar ocurrió en la segunda etapa del propio Russo en 2020, cuando Mariano Herrón se incorporó a su staff, aunque su regreso ahora está descartado porque pretende mantenerse en Reserva o dirigir en otro club.

Otro punto a resolver será el vínculo contractual. Actualmente, Úbeda está ligado a Boca hasta junio de 2026, pero como asistente del cuerpo técnico. La idea es definir si se mantiene ese contrato o si se firma uno nuevo hasta diciembre del año próximo, otorgándole formalmente el cargo de entrenador principal.

Más allá de la reciente eliminación en semifinales ante la Academia, en el club valoran su manejo de grupo, la claridad de su mensaje y la rápida respuesta del plantel bajo su conducción. Con Úbeda en el banco, Boca encadenó seis triunfos consecutivos, incluido el Superclásico, antes de caer ante el equipo de Gustavo Costas. En total, el Sifón dirigió ocho partidos, con seis victorias y dos derrotas.

La reunión definirá cómo seguirá el proyecto futbolístico xeneize, pero todo indica que Úbeda tendrá luz verde para continuar al mando en 2026.