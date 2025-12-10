Todo confirmado: así quedaron las zonas para la Liga Profesional 2026

La AFA realizó el sorteo en el Predio Lionel Messi y quedaron definidos los grupos del Apertura y el Clausura. Boca estará en la Zona A y River en la Zona B. El torneo comenzará el 24 de enero.

Hoy 13:30

La Liga Profesional de Fútbol llevó adelante este miércoles, al mediodía, el sorteo de las zonas para el Apertura y el Clausura 2026, en una ceremonia realizada en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. Allí se definió la distribución de los equipos para una temporada que estará marcada por el calendario mundialista y que ya dejó cruces atractivos desde el inicio.

El sorteo determinó que Boca integrará la Zona A, mientras que River lo hará en la Zona B. El Xeneize compartirá grupo con rivales como Independiente, San Lorenzo, Vélez, Lanús y Estudiantes, en un cuadro que aparece como uno de los más exigentes. Por su parte, el Millonario enfrentará a Racing, Huracán, Barracas, Belgrano, Gimnasia, Argentinos y otros equipos de peso.

Los recién ascendidos, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, quedaron repartidos entre ambos grupos, mientras que también se confirmó que el primer Superclásico del año se jugará en el Estadio Monumental, con fecha a confirmar. Boca tendrá un inicio especialmente duro: además de cruzarse con los otros grandes en su zona, en la fecha interzonal jugará contra Racing, su verdugo en las semifinales del Clausura 2025.

Zona A

Boca

Defensa y Justicia

Vélez

Deportivo Riestra

Lanús

Talleres

Instituto

Estudiantes de La Plata

Platense

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Central Córdoba

Zona B

River

Atlético Tucumán

Aldosivi

Barracas Central

Gimnasia y Esgrima La Plata

Estudiantes de Río Cuarto

Banfield

Argentinos Juniors

Racing

Rosario Central

Huracán

Independiente Rivadavia (M)

Belgrano

Sarmiento

Tigre

Los cruces de la fecha Interzonal

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Atlético Tucumán – Instituto

San Lorenzo – Estudiantes (RC)

Gimnasia – Gimnasia Mza.

Central Córdoba – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

El Apertura 2026 comenzará el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de finalizarlo antes del inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. El Clausura, por su parte, arrancará después de la Copa del Mundo, aunque aún no tiene fecha confirmada. Además, como ya ocurrió en 2025, se entregará el trofeo al campeón de la tabla anual.