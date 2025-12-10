Ingresar
Todo confirmado: así quedaron las zonas para la Liga Profesional 2026

La AFA realizó el sorteo en el Predio Lionel Messi y quedaron definidos los grupos del Apertura y el Clausura. Boca estará en la Zona A y River en la Zona B. El torneo comenzará el 24 de enero.

Hoy 13:30

La Liga Profesional de Fútbol llevó adelante este miércoles, al mediodía, el sorteo de las zonas para el Apertura y el Clausura 2026, en una ceremonia realizada en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. Allí se definió la distribución de los equipos para una temporada que estará marcada por el calendario mundialista y que ya dejó cruces atractivos desde el inicio.

El sorteo determinó que Boca integrará la Zona A, mientras que River lo hará en la Zona B. El Xeneize compartirá grupo con rivales como Independiente, San Lorenzo, Vélez, Lanús y Estudiantes, en un cuadro que aparece como uno de los más exigentes. Por su parte, el Millonario enfrentará a Racing, Huracán, Barracas, Belgrano, Gimnasia, Argentinos y otros equipos de peso.

Los recién ascendidos, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, quedaron repartidos entre ambos grupos, mientras que también se confirmó que el primer Superclásico del año se jugará en el Estadio Monumental, con fecha a confirmar. Boca tendrá un inicio especialmente duro: además de cruzarse con los otros grandes en su zona, en la fecha interzonal jugará contra Racing, su verdugo en las semifinales del Clausura 2025.

Zona A

  • Boca
  • Defensa y Justicia
  • Vélez
  • Deportivo Riestra
  • Lanús
  • Talleres
  • Instituto
  • Estudiantes de La Plata
  • Platense
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza
  • San Lorenzo
  • Independiente
  • Newell’s
  • Unión
  • Central Córdoba

Zona B

  • River
  • Atlético Tucumán
  • Aldosivi
  • Barracas Central
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Banfield
  • Argentinos Juniors
  • Racing
  • Rosario Central
  • Huracán
  • Independiente Rivadavia (M)
  • Belgrano
  • Sarmiento
  • Tigre

Los cruces de la fecha Interzonal

  • Vélez – River
  • Barracas Central – Platense
  • Talleres – Rosario Central
  • Sarmiento – Estudiantes
  • Defensa y Justicia – Belgrano
  • Argentinos – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
  • Unión – Aldosivi
  • Atlético Tucumán – Instituto
  • San Lorenzo – Estudiantes (RC)
  • Gimnasia – Gimnasia Mza.
  • Central Córdoba – Tigre
  • Huracán – Deportivo Riestra
  • Newell’s – Banfield

El Apertura 2026 comenzará el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de finalizarlo antes del inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. El Clausura, por su parte, arrancará después de la Copa del Mundo, aunque aún no tiene fecha confirmada. Además, como ya ocurrió en 2025, se entregará el trofeo al campeón de la tabla anual.

