Central Córdoba y Sarmiento de La Banda ya tienen rivales en la Copa Argentina

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos del certamen nacional correspondiente a los 32avos de final.

Hoy 14:25

La Copa Argentina 2026 realizó su sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza y dejó definidos todos los cruces de 32avos de final, donde aparecen los dos representantes santiagueños: Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento de La Banda. La competencia comenzará en la última semana de enero y contará con 64 equipos, además de una novedad importante: desde los octavos de final habrá VAR, algo que en 2025 solo se utilizó en la definición.

Para los equipos de la provincia, el camino no será sencillo. Central Córdoba enfrentará a Gimnasia de Jujuy, un rival siempre duro en este certamen y que compite en la Primera Nacional. El Ferroviario, uno de los recientes campeón del certamen, buscará nuevamente ser protagonista en el torneo.

Por su parte, Sarmiento de La Banda tendrá un cruce bravísimo ante Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana y uno de los equipos más regulares del fútbol argentino. El Profe llega con ganas de dar el golpe y representar a Santiago del Estero de la mejor manera, pero sabe que enfrente tendrá a un rival de jerarquía, acostumbrado a competir a lo grande.

La 14ª edición del torneo también confirmó que los clubes Conmebol deberán disputar sus partidos de 32avos antes del 25 de marzo, mientras que el resto tendrá tiempo hasta el 15 de abril. Luego, los 16avos se desarrollarán en semanas especiales vinculadas al calendario del Torneo Apertura, y desde octavos todos los cruces contarán con VAR. La final será el 4 de noviembre de 2026.