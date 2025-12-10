Miguel Merentiel desmintió rumores y dejó clara su postura en Boca

Tras la eliminación ante Racing, circuló la versión de que el delantero pidió irse. Sin embargo, el uruguayo niega cualquier intención de marcharse y ratifica su deseo de seguir en el Xeneize.

Hoy 14:33

En medio del temblor que dejó la derrota en semifinales ante Racing, el Mundo Boca se vio sacudido por un rumor inesperado: la supuesta intención de Miguel Merentiel de dejar el club. La versión tomó fuerza tras la eliminación, pero rápidamente quedó desmentida. El delantero nunca pidió salir y su postura es firme: quiere continuar en La Ribera.

Mientras la caída ante la Academia reavivó críticas y abrió interrogantes sobre la continuidad de Claudio Úbeda, también generó ruido con informaciones desacertadas que apuntaban a una salida del uruguayo. Sin embargo, la realidad es otra. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, Merentiel nunca solicitó que le abrieran la puerta de salida, ni ahora ni en semanas anteriores.

Incluso, días antes del Superclásico contra River, el atacante dejó en claro cómo vive su presente en Boca: “Soy muy feliz acá, la paso muy bien y mi deseo es quedarme”, expresó el delantero de 29 años, despejando cualquier duda sobre su futuro inmediato en el club.

Hasta el momento, tampoco existe ninguna oferta formal que pueda modificar el escenario. En caso de llegar una propuesta importante, será analizada como sucede con cualquier futbolista del plantel, pero la postura del jugador y del club es clara: Merentiel es titular, indiscutido y pieza clave.

El contrato del uruguayo incluye una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares, cifra cercana a la que Boca exigiría si algún equipo del exterior pretende llevárselo. Por ahora, todo indica que la Bestia seguirá rugiendo en La Bombonera.