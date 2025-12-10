¿Cuándo podrían cruzarse Boca y River en la Copa Argentina 2026?

Con el nuevo formato del torneo más federal del país, el Superclásico quedó condicionado a un único escenario posible. Repasá cómo quedó el cuadro y por qué solo podrían verse las caras en el partido decisivo.

Hoy 15:54

La Copa Argentina 2026 ya tiene su cuadro completo tras el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza, y con ello también quedó claro en qué instancia podría darse un eventual Superclásico. Desde la modificación del formato en 2024, el certamen estableció que los clásicos no pueden disputarse en rondas previas a la final, por lo que Boca y River solo podrán cruzarse si ambos llegan al partido definitorio.

El Xeneize debutará frente a Gimnasia de Chivilicoy, mientras que el Millonario hará lo propio ante un viejo conocido: Ciudad de Bolívar, rival al que ya enfrentó en la edición anterior. Si los dos cumplen con su recorrido y llegan a la última instancia, recién allí podría darse un cruce que paralice al país.

La última vez que hubo choque superclásico en este certamen fue en 2021, en los octavos de final disputados en el Estadio Único de La Plata. Aquella noche, luego del 0-0 en los 90 minutos, Boca avanzó por 4-1 en los penales, uno de los partidos más recordados en la historia reciente de la competencia.

En cuanto al historial general entre ambos, el registro marca una paridad histórica: Boca ganó 93 veces, River 88, y empataron en 84 oportunidades, sobre un total de 265 partidos oficiales, entre amateurismo, profesionalismo y distintas copas nacionales e internacionales.